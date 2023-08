Ceará realiza 14 transplantes de coração em 6 meses e quase atinge a marca de todo o ano passado

A espera incerta por um transplante de coração foi encerrada para 14 pacientes no Ceará, entre janeiro e junho deste ano, alcançando quase a totalidade de 2022, quando foram realizados 16 procedimentos do tipo. O balanço foi divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) nesta quinta-feira (31).

Em relação aos demais estados, o Ceará tem o 2º maior número de transplantes de coração do Nordeste, ficando atrás apenas de Pernambuco, onde foram feitas 20 cirurgias. No País, São Paulo lidera o ranking com 64 procedimentos.

No período analisado, 7 pessoas ainda aguardavam por um coração compatível com o transplante no Ceará. Mas as filas são flexíveis e os números podem mudar diariamente. Com o alívio da pandemia de Covid, por sinal, os números de transplantes voltaram a crescer.

O médico e coordenador de ética em transplantes da ABTO, Valter Duro Garcia, explicou em coletiva de imprensa que o principal objetivo é diminuir a mortalidade na lista e dar seguimento aos procedimentos.

“Estamos neste momento saindo da pandemia em relação aos transplantes e, possivelmente, no fim de ano a gente consiga atingir a mesma quantidade de órgãos de 2019. Alguns, como coração e fígado, devem ultrapassar com segurança”, completou.

Esse contexto, inclusive, é possível de ser observado no Ceará: no primeiro ano de pandemia, os transplantes de coração caíram de 25, em 2019, para 14, em 2020. Em 2021, foram apenas 11 procedimentos do tipo.

A coordenadora de Transplantes Daniela Salomão adiantou que uma portaria do Ministério da Saúde deve ampliar os recursos para realização das cirurgias no País. Além disso, a Pasta deve rever alguns procedimentos adotados por causa do coronavírus.

“Temos feito uma revisão dos riscos para o receptor com um possível doador com Covid, foram feitas sugestões, que vão passar por câmara técnicas das comissões e esperamos estar com isso finalizado em setembro”, detalhou.

Isso faz parte dos esforços para conseguir atender mais pessoas. Na última semana, 5 pacientes aguardavam por coração, conforme Eliana Barbosa, coordenadora da Central Estadual de Transplantes, disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

“Cada estado tem sua lista única constituída de potenciais receptores inscritos por equipes transplantadoras, encaminhada por algum médico especialista, que inclui o paciente na fila de espera”, explicou.

Eliana Barbosa Coordenadora da Central Estadual de Transplantes A posição em lista é feita com base em critérios técnicos definidos em portaria, como grupo sanguíneo em relação a compatibilidade, no caso do coração e do pulmão, o peso é um critério técnico para a seleção

Isso porque o coração precisa ser transferido para um corpo com dimensões similares, além da questão genética, para a escolha do paciente.

“E ainda tem as priorizações, como pacientes internados usando um dispositivo mecânico, que ganha uma pontuação maior (de quem está internado sem a necessidade de equipamentos)”, frisou Eliana.

Recusas de órgãos

Um dos maiores desafios para atender os pacientes que aguardam por um órgão são as recusas das famílias entrevistadas quando um paciente apto perde a vida. No Ceará, neste primeiro semestre, 45% das entrevistas tiveram a doação negada.

Por isso são feitas campanhas como o Setembro Verde e, no Estado, a “Doe de Coração” para levar informações sobre a relevância do ato. Também são feitos treinamentos com os profissionais da saúde para uma melhor abordagem.

“Retomar o acolhimento, que com a pandemia se foi deixando e trabalhar com a decisão antes (da morte), mas o ponto mais importante é o atendimento adequado e humano, as famílias têm que ser acolhidas”, destacou Valter.