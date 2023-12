Ceará na COP 28: pesquisadores discutiram transição energética, oceano e biodiversidade em Dubai

Um grupo de professores, profissionais e estudantes cearenses viajou até Dubai, nos Emirados Árabes, para compor as discussões sobre mudanças climáticas na 28ª sessão da Conferência das Partes (COP 28) encerrada nessa terça-feira (12). A produção de energia renovável e o cuidado com o mar estão entre as discussões de interesse do Ceará.

Esse evento é realizado pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) para discutir e propor soluções referentes à mudança do clima. Desde o dia 30 de novembro, foram realizadas 285 conferências de imprensa e 152 eventos de ação climática global, conforme o portal da COP 28.

Em meio às ondas de calor, elevação do nível do mar e enchentes, o mundo dá maior atenção aos temas discutidas no evento.

Ligados à Universidade Federal do Ceará (UFC), foram 6 cearenses, alunos ou egressos do curso de Direito ou do Programa de Pós-graduação em Direito, além de 2 professoras orientadoras. O governador Elmano de Freitas e a secretária Vilma Freire, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, bem como representantes da Assembleia Legislativa, estiveram no local.

O encontro é feito com representantes de todo o mundo, incluindo diplomatas, chefes de governos e a sociedade civil para avaliar o progresso de metas estabelecidas e definir novas decisões com impacto ambiental.

Entre os tópicos em destaque, confira o que foi debatido na COP 28:

Adaptação e resiliência

Capacidade construtiva

Financiamento climático

Tecnologia climática

Atividades cooperativas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Educação e juventude

Gênero

Balanço global

Inovação

Uso de terras

Comunidades locais e indígenas

Mecanismos mercadológicos

Mitigação

Ciência

Oceano

Tarin Mont’Alverne, professora da Faculdade de Direito da UFC explica que a participação cearense é relevante para acompanhar as negociações da agenda multilateral do clima e tentar se adequar a essa nova dinâmica internacional de descarbonização.

“Essas conexões entre os diferentes stakeholders – academia, setor publico, setor privado e sociedade civil – ajudam a moldar a descarbonização, bem como a administrar as expectativas no contexto de inovação para o desenvolvimento sustentável”, exemplifica.

Quais temas e soluções apresentadas na COP 28 mais se conectam com o Ceará? “Transição energética, oceano e biodiversidade”, responde a professora.

Tarin Mont’Alverne Professora de Direito O Estado precisa avançar no desenvolvimento de políticas inovadoras, baseadas na ciência, com o objetivo de garantir ações com abordagens integradas e ecossistêmicas. Precisamos avançar numa transição energética justa e inclusiva, ou seja, que envolva as comunidades vulneráveis, o que implica que ninguém poderá ficar para trás.

Durante a COP 28, foi lançado pelos representantes brasileiros um edital para seleção do executor do estudo técnico para implantação do Projeto de Planejamento Espacial Marinho (PEM).

“O PEM é um instrumento extremamente importante para a organização do uso sustentável da Amazônia Azul. Trata-se de um processo participativo e permitirá que todos os atores façam parte da agenda da economia azul”, frisa.

Isso, inclusive, pode ter repercussão no Ceará em um contexto em que o Estado “já recebeu 23 pedidos de projetos de eólica offshore, o PEM permitirá que a implementação desses projetos seja baseada na segurança jurídica, na sustentabilidade e no processo participativo”, aponta Tarin.

A estudante de Direito na UFC Elisa Teles, de 18 anos, observou as discussões internacionais sobre novas metas, meios de financiamento, mecanismos de reparação por perdas e danos, por exemplo.

“O Ceará se destaca pela energia renovável, como a energia eólica, muito relacionada aos tópicos de transição energética e redução do uso de combustíveis fósseis, ambos amplamente discutidos na COP e essenciais para evitar a intensificação do aquecimento global”, pontua.

Por se tratar de uma região litorânea, como acrescenta a estudante, as negociações relacionadas aos oceanos são muito aplicáveis ao contexto cearense. "Especialmente as questões do aumento do nível do mar, já observado em algumas praias do estado, e das atividades relacionadas ao mar, como a pesca e o transporte marítimo", completa.

Legenda: Os debates com especialistas e líderes globais fazem parte do evento Foto: Acervo pessoal

Elisa é diretora-geral do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais (Gedai) da UFC, onde pesquisa sobre temas relacionados ao direito internacional com foco em transição energética justa pelo Módulo de Pesquisa em Pobreza, Sustentabilidade e Direito Internacional. Essa iniciativa acontece em parceria com a Université Paris Cité da França.

A estudante acompanhou pronunciamentos de líderes governamentais e negociações entre os representantes dos Estados, além de diversos painéis realizados nos pavilhões dos países.

Veja também

“Vários eventos se destacaram, mas uma das minhas experiências favoritas foi o painel realizado no pavilhão do Brasil com a presença da Ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara”, detalha sobre a experiência.

Elisa Teles Estudante de Direito O pavilhão teve um dia voltado para os povos indígenas, discutindo o uso dos seus conhecimentos tradicionais em prol do meio ambiente, a proteção de seus territórios e de suas atividades, levando as importantes demandas dos povos indígenas para um espaço de discussão global.

São parte do grupo os advogados Beatriz Azevedo, Paulo Monteiro, Lucas da Mata, Pedro Menezes e Gabriel Braga.

Projeto para a juventude

Elisa faz parte de uma iniciativa de simulação virtual da COP chamada Youth COP (ou Juventude COP numa tradução livre do inglês), na qual estudantes universitários do mundo representam diversos países em negociações sobre questões ambientais.

Os participantes são desafiados à elaboração de um documento final com as decisões tomadas nos três dias de painéis.

“O projeto é fruto de uma parceria internacional entre três instituições de ensino superior, a Universidade Federal do Ceará, a Université Paris Cité e a Sorbonne University Abu Dhabi, e tem como principal objetivo promover a educação climática para jovens e permitir o desenvolvimento de habilidades de negociação e pensamento crítico”, destaca Elisa.

Ela participou da organização a convite das professoras orientadoras do projeto, Tarin Mont’Alverne e Julia Motte-Baumvol (Université Paris Cité). A estudante entrou para o universo real de discussões sobre o clima na COP 28.

“Fico muito feliz por representar o Ceará e a UFC em um evento tão relevante, além de muito grata pela oportunidade de organizar um evento com tanto impacto para a juventude. Os jovens terão que lidar com vários dos efeitos das mudanças climáticas, sua participação nas discussões é essencial para soluções efetivas e justas”, conclui.

Histórico da COP

A Conferência das Partes sobre as mudanças climáticas acontece desde 1995, reunindo especialistas e líderes mundiais, conforme o portal do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

A primeira discussão internacional sobre o clima, contudo, aconteceu em 1972 na Convenção de Estocolmo, quando foi produzida uma declaração com uma sentença: “Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio ambiente da Terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar”.

Já em 1992, no Rio de Janeiro, durante a Cimeira da Terra, foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudança do Climáticas (UNFCCC), com a missão de definir as prioridades face às ondas de calor, prejuízos dos oceanos, secas, inundações e outros problemas ambientais já vivenciados naquele período.

A primeira Conferência das Partes (COP1) foi realizada em 1995, em Berlim, na Alemanha, como tentativa de incluir o setor privado nas discussões sobre as mudanças climáticas.

A Conferência é uma forma de garantir que anualmente os países-membros reafirmem seus compromissos com a agenda ambiental – determinando ambições e responsabilidades de cada um.

Por essa razão, o evento propõe rever documentos e comunicações nacionais, inventários de emissões de gases de efeito de estufa, apresentados pelos países e avaliar os progressos feitos pelos mesmos, no que se refere à redução das emissões, além de estruturar medidas futuras.

E quais são os resultados dessas conferências? O Protocolo de Kyoto, que propõe metas de contenção das emissões de gases de efeito de estufa é um exemplo disso da COP3.

A Decisão de Marraquexe, sobre a elaboração dos planos nacionais para adaptação nos países menos avançados conhecida como NAPA e o Fundo para sua implementação nos países menos avançados conhecido como LDCF, aconteceu na COP7.

O Fundo Verde para o Clima, na COP16, foi criado para mobilizar recursos – principalmente para os países mais vulneráveis – na conceção e implementação de projetos de adaptação aos efeitos nefastos das Mudanças Climáticas.

Já na COP 20, o Apelo de Lima para a Ação sobre o Clima, conhecido como Intenções de Contribuições Nacionalmente Determinadas (INDC), impulsionou a adoção do Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura terrestre em 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais definido na 21ª sessão da Conferência das Partes, e a criação do mercado global de carbono, na COP26.