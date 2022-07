Ceará ganha dois novos centros de testagem gratuita para Covid-19

O Ceará ganhou dois novos espaços de testagem gratuita para Covid-19. As unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Crato e Iguatu, com capacidade total para 100 testes por dia, estarão abertas a partir desta semana, informou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Outros seis centros de testagem já estão em funcionamento no Estado para a testagem.

Agendamento

O serviço funciona mediante agendamento na plataforma Saúde Digital. De acordo com informações da Sesa, a marcação é liberada na ferramenta às quartas e sextas-feiras para os dias subsequentes.

Após o registro completo na plataforma e a posterior validação por e-mail, o usuário escolhe o endereço, o dia e o horário do exame.

A coleta de material de pacientes sintomáticos também pode ser realizada nas unidades de saúde municipais. A Sesa reforça que a testagem é uma das medidas necessárias para monitorar casos, positividade dos exames e frear o avanço da doença.

Confira endereços dos centros de testagem

Fortaleza

1– Hotel Excelsior – Praça do Ferreira (Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro) – de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – por ordem de chegada;



2 – CT para Viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza – exclusivo para passageiros em desembarque;



3 – Senac Fortaleza (Endereço: Avenida Tristão Gonçalves, 1276 – Centro) - de segunda a sexta-feira, inicialmente das 8h às 12h;



4 – Sesi Parangaba (Endereço: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba) - de segunda a sexta, das 8h30 às 16h;

Maracanaú

5 – Sesi Maracanaú (Endereço: Avenida do Contorno, 1103 - Distrito Industrial I) - de segunda a sexta, das 8h30 às 16h;

Juazeiro do Norte

6 – Sesi Juazeiro do Norte (Endereço: Rua José Marrocos, 2265 – Pirajá) - de segunda a sexta, das 8h30 às 16h;

Crato (novo)

7 – Sesc Crato (Endereço: Rua André Cartaxo, 443 – São Miguel) - de segunda a sexta-feira, inicialmente das 9h às 13h;

Iguatu (novo)

8 – Sesc Iguatu (Endereço: Rua 13 de Maio, 1130 – Centro) - de segunda a sexta-feira, inicialmente das 15h às 19h.