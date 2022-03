Ceará deve ter plantio de 70 mil espécies nativas em 2022 a partir da Festa Anual das Árvores

Pela mão de apoiadores da Festa Anual das Árvores (FAA), realizada a partir deste domingo (20), deve ser feito o plantio de 70 mil árvores nativas no solo de 151 cidades cearenses até o fim do ano. As plantas semeadas serão registradas em um aplicativo e acompanhadas por georreferenciamento.

As atividades, geridas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) começam na área incendiada do Parque do Cocó, que perdeu cerca de 300 árvores em uma extensão de 46 hectares em novembro. No local, será feita a inserção do dobro das plantas afetadas.

O evento segue até o dia 27 março e está alinhado à Lei Estadual nº 16.002/2016 do Programa de Valorização das Espécies Vegetais Nativas. Ulisses Rolim, coordenador de Educação Ambiental e Articulação Social da Sema, frisou a relevância do engajamento popular em fala à equipe de comunicação da Pasta.

“A finalidade é educar e difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática de tais ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores para o equilíbrio da vida no planeta e para o bem-estar dos cidadãos”, disse.

O esforço para que isso aconteça envolve entes municipais, com abrangência em 20 unidades de conservação estaduais, 300 escolas, organizações não governamentais, instituições públicas e empresas privadas.

Além disso, são quase 10 mil integrantes do programa Agente Jovem Ambiental (AJA) na participação das ações. Cada árvore semeada terá informações registradas em um aplicativo, como fotos feitas pelos voluntários, com georreferenciamento.

Veja as espécies nativas inclusas:

Carnaúba (Copernicia prunifera)

Ipê-Roxo (handroanthus impetiginosus)

Macaúba (Acrocomia intumescens)

Pau-Branco (Cordia oncocalyx)

Pau-Ferro (Libidibia ferrea)

Sabiá (Mimosa candollei)

Visgueiro (Parkia platycephala)

Guajiru (Chrysobalanus icaco)

Ipê-Amerelo-Do-Litoral (Handroanthus serratifolius)

Manipuça (Mouriri cearensis)

Cajueiro (Anacardium occidentale)

Araticum-Do-Brejo (Annona glabra)

Barriguda (Ceiba glaziovii)

Catingueira (Cenostigma pyramidale)

O Serviço Social do Comércio (Sesc) também promove atividades de educação ambiental e de preservação dos recursos naturais. Na programação serão expostos frutos, sementes, adubos orgânicos e minerais, além da apresentação de crianças e adolescentes do projeto Brigada da Natureza.

A FAA acontece na última semana de março no Nordeste e no Norte por causa do período chuvoso (no Ceará entre fevereiro e maio), diferente do Sul onde acontece em setembro. O evento foi instituído pelo Decreto Federal Nº 55.795, de 24 de Fevereiro de 1965.