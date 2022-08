Ceará confirma 14 casos de varíola dos macacos, diz Secretaria da Saúde

O Ceará contabiliza 14 casos confirmados de varíola dos macacos, a monkeypox, informou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), nesta sexta-feira (12).

A maior parte das confirmações é de residentes de Fortaleza, com 12 infectados. Outros dois casos são de residentes de Russas e Sobral. Todas as confirmações até o momento são de pacientes do sexo masculino com idades entre 20 e 49 anos.

O paciente de Sobral teve o diagnóstico confirmado pela Secretaria da Saúde do município na última segunda-feira (8). Ele está em isolamento domiciliar, recebendo acompanhamento da equipe da Vigilância Epidemiológica do município.

Notificações

O Estado soma 263 notificações, destas, 88 foram descartadas laboratorialmente e 161 seguem em investigação. "Em todas as notificações foram aplicadas as medidas recomendadas, como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças, que estão em processamento", afirmou a secretaria em nota.

QUAIS OS SINTOMAS DA VARÍOLA DOS MACACOS?

Os sinais e sintomas da monkeypox duram de 2 a 4 semanas, conforme a OMS, e desaparecem por conta própria, sem tratamento.

“Recém-nascidos, crianças e pessoas com imunodepressão pré-existente correm o risco de sintomas mais graves e de morte por varíola dos macacos. Profissionais de saúde também estão em maior risco devido à maior exposição ao vírus”, alerta a Opas.

Os principais sintomas da varíola dos macacos são:

Lesões na pele (erupções cutâneas);

Febre de início súbito;

Inchaço dos gânglios, popularmente chamado de “ínguas”;

Dor de cabeça;

Dores musculares e nas costas;

Calafrios;

Exaustão;

Feridas na região genital, no ânus e na boca.

O período de incubação do vírus monkeypox é “tipicamente de 6 a 16 dias”, mas pode chegar a 21 dias, como explica o Ministério da Saúde. Ou seja, esse é o período que o paciente pode manter sem sintomas após ter contraído o vírus.

As lesões na pele, principal característica da doença, tendem a se concentrar no rosto, palmas das mãos e solas dos pés. Podem também ser encontradas na boca, genitais e olhos, segundo a OMS.