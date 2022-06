Católicos celebram Corpus Christi em Fortaleza; veja fotos

Devotos celebram, nesta quinta-feira (16), o Corpus Christi. A programação do feriado religioso é organizado pela arquidiocese de Fortaleza e teve a comemoração iniciada no santuário de São Benedito, no Centro da capital. Após celebração no local, os fiéis seguiram em procissão para a Catedral Metropolitana de Fortaleza.

O percurso, iniciado pouco depois das 17 horas, seguiu pelas vias Clarindo de Queiroz, Tristao Gonçalves, Duque de Caxias com parada na igreja do Carmo; Barão do Rio Branco e Castro e Silva. Dezenas de fiéis seguem a caminhada. A Guarda Municipal e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local para controlar o fluxo.

A procissão encerra às 19 horas, com missa celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques na Catedral.

Legenda: Foi realizada celebração no santuário São Benedito Foto: Alanio Pereira

Corpus Christi

O termo Corpus Christi, em latim, significa Corpo de Cristo, de forma que a festa celebra a presença real de Cristo na Eucaristia. Instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, a Solenidade de Corpus Christi é vista como uma oportunidade para celebrar um dos sacramentos que fundamenta a fé católica: a Eucaristia.

A comunidade católica vive, desde a última quinta-feira (9), a Semana Eucarística, cujo tema em 2022 é "Pão em todas as mesas". Além da programação desta quinta, a semana contou com outras atividades durante todos os dias, como confecções de tapetes coloridos, reza da 'hora santa' e formações.

Legenda: A procissão segue até a Catedral Metropolitana de Fortaleza Foto: Alanio Pereira

