Católicos abrem festejos em homenagem a Santo Expedito na Guaiúba

Na sua tradicional Festa em Homenagem a Santo Expedito, fiéis católicos da pequena localidade de Parronca, no município de Guaiúba, abrem os festejos em louvor ao seu padroeiro, Santo Expedito, nesta terça feira (19).

Até o próximo dia 26 deste mês, será cumprida programação católica e social, comandada pelas senhoras Maúde e Nidia, com as presenças dos padres Rivaldo, Adriano e Marcos. Há 22 anos acontece este evento sacro-social, com a presença de católicos das diferentes comunidades da Guaiúba.