Catedral de Fortaleza ganha ‘puxadinho’ na lateral; obra é uma guarita de estacionamento

A construção de um 'puxadinho', essa semana, em uma das laterais da Catedral Metropolitana de Fortaleza tem chamado a atenção no Centro. No local, uma estrutura de alvenaria foi erguida próxima à coluna da entrada elevada, cuja abertura é voltada para a Rua Rufino de Alencar. A obra, segundo o pároco da Catedral, padre Clairton Alexandrino, é uma nova guarita de estacionamento. O templo religioso, concluído em 1978, não é tombado.

Conforme o padre, a estrutura é “para uma guarita que o estacionamento está fazendo porque quer aumentar mais a entrada dos carros, que fica muito estreito com a guarita que já tem. Vai derrubar a que já tem e a cancela será automática.”

O estacionamento da Catedral é alugado a uma empresa que executa o serviço de forma terceirizada. Segundo o padre Clairton, “fica uma confusão de engarrafamento na saída (das celebrações). O estacionamento pediu. Eu levei para o arcebispo e ele aprovou.”.

O pároco ressaltou que a ele coube “pegar a planta (da Catedral) e levar para o arcebispo assinar”. Com a intervenção, a entrada do estacionamento pela Rua Rufino de Alencar será semelhante a da Rua Sobral, com cancela. O padre ressalta que a pequena estrutura será revestida com pedras para que a aparência fique semelhante ao restante da Catedral.

Intervenção na arquitetura

O arquiteto e urbanista e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza, Pedro Boaventura, explica que, nesse caso, a intervenção é pequena, mas ainda que de forma superficial, altera a simetria da Catedral e a “desfigura ligeiramente”.

De acordo com o arquiteto, embora seja grandiosa e apreciada pela população pelo valor simbólico e afetivo, a Catedral Metropolitana de Fortaleza em si “é um projeto que não tem muita qualidade de arquitetura. Esse puxadinho desfigura, mas ele é muito pequeno e se for pintado de cinza vai desaparecer nesse relevo de pedras”.

Legenda: A pequena obra foi solicitada pelo empresa que gerencia o estacionamento e, segundo o padre Clairton, foi aprovada pelo arcebispo. Foto: Kid Jr

Ele reforça que a estrutura não é tombada e isso suaviza algumas questões, mas diz que “merecia ser feito um estudo melhor de modo que não poluísse mais ainda a aparência dela”. Para ele, em prédios de maior valor histórico, já tombados, “essas questões são muito graves”.

Construção e estilo da Catedral

A Catedral de Fortaleza foi inaugurada em 1978, após quase 40 anos de trabalho de construção. O templo religioso tem capacidade para cinco mil pessoas, segundo informações do site da Arquidiocese.

A atual Catedral foi edificada após a antiga, localizada no mesmo local ser demolida em 1938, devido à rachadura nas bases da construção. Na época, o arcebispo de Fortaleza era Dom Manuel da Silva Gomes. A pedra fundamental da atual catedral foi colocada em 15 de agosto de 1939.

Legenda: Antiga Catedral de Fortaleza demolida em 1938. Foto: Museu da Imagem e do Som (MIS)

O projeto arquitetônico é de autoria do francês Georges Henry Munier. Durante a construção, a Igreja do Rosário funcionou como catedral provisória.

O arquiteto e urbanista, Pedro Boaventura, explica que para definir o estilo da Catedral de Fortaleza é preciso entender o movimento mundial que antecedeu a construção da edificação.

Pedro Boaventura Arquiteto e urbanista “Houve um estilo chamado gótico que aconteceu na Europa entre 1200 e 1500. Em 1790, 1800 começou de novo na Europa uma nova moda de construir os métodos construtivos do gótico. Essa nova moda se chamou neogótico e se espalhou pela Europa e pelo Brasil. O Brasil importou o neogótico. Um exemplo em Fortaleza é a Igreja do Pequeno Grande”.

Quando a construção da Catedral de Fortaleza começou, diz ele, “essa moda do neogótico tinha terminado”. Mas, “ficou na memória das pessoas a relação de que as construções religiosas, catedrais, capelas, túmulos, teriam que ter características do gótico”. Para isso, deveriam contar com atributos como torres, vitrais, de aspecto medieval.

Legenda: Catedral de Fortaleza sendo construída na década de 1970 Foto: Arquivo Nirez

“Essa moda de construir meio gótico continuou mesmo no século XX”, acrescenta. Portanto, “o estilo (da Catedral) não dá nem para dizer que é o neogótico. Ele explica que é possível chamar a Catedral de neogótica eclética ou eclética neogótica.

Ele também explica que “os elementos que imitam o gótico são muito grosseiros. As estruturas que no gótico são estruturas de suporte, na nossa Catedral, são de concreto, são só de enfeite. Então, é um projeto grande, porém não tem muito valor de arquitetura”.

Catedrais góticas como a de Notre Dame e a de Chartres, ressalta, “são influências que o arquiteto da nossa Catedral pegou para desenhar a versão da nossa primeira catedral. Mas, essa primeira versão foi modificada, porque ela não parecia muito gótica, ela parecia uma estilo anterior ao gótico. Um estilo romântico e Dom Manuel alterou o projeto para ficar mais gótico”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil