Casos de conjuntivite em Fortaleza quase triplicam neste ano de 2022; veja sintomas

Um total de 2.118 casos de conjuntivite foi registrado, de janeiro a outubro deste ano, em Fortaleza. Conforme levantamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o número é quase três vezes superior ao que foi contabilizado, em igual período do ano passado (785 confirmações).

São muitos os fatores que podem ajudar a explicar este expressivo aumento entre os anos de 2021 e 2022. A desobrigação do uso de máscara e o consequente relaxamento com a higiene das mãos, por exemplo, pode ter ligação direta com a crescente dos casos.

Conjuntivite é uma irritação ou inflamação da conjuntiva, que recobre a parte branca do olho. Pode ser causada por alergias ou por uma infecção bacteriana ou viral.

Até mesmo as condições climáticas podem elevar os casos. Quanto menor a umidade relativa - como tem sido registrado desde meados de agosto -, maior a quantidade de poluentes no ar e mais fácil a disseminação desse agente infeccioso. Mas, na avaliação do oftalmologista Aécio Dias, o principal causador do aumento especificamente neste ano é mesmo o "relaxamento dos cuidados na higiene".

"Em 2021, ainda estávamos todos muito atentos aos cuidados de higiene por conta da pandemia da Covid-19. Além disso, também existiam muitas pessoas reservadas, sem contato com o restante da população e isso acaba reduzindo a contaminação pela conjuntivite", explica o especialista.

Esse contato é essencial para que o vírus seja transmitido. "O vírus precisa de algo para carrear. Por exemplo, alguém toca na maçaneta da porta, na escada rolante ou pega uma caneta que já tenha sido manuseada por uma pessoa que está com conjuntivite. Se, ao tocar nestes locais ou objetos, a mão for levada aos olhos, certamente o vírus será transmitido", completa Aécio.

Outra questão que o oftalmologista ressalta é o período comparativo utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). "Reconheço que houve um aumento em 2022 e até que estamos passando por uma miniepidemia, mas já tivemos períodos mais graves. Essa crescente de quase o triplo se dá, também, pelo comparativo com o ano anterior, que foi atípico por conta da pandemia da Covid-19", detalha.

Tipos de conjuntivite

Conforme o oftalmologista Aécio Dias, são três os tipos de conjuntivite. A viral, a bacteriana e a alérgica. "Quando há essas epidemias, a maioria dos casos trata-se da viral, cujo transmissor é o adenovírus ou o enterovírus". O especialista reforça, novamente, que para esta transmissão é necessário o contato direto com o vírus e o posterior contato com os olhos.

Como tratar conjuntivite

O médico oftalmologista explica que não existe tratamento específico para conjuntivite viral. Para diminuir os sintomas e o desconforto ele aponta a utilização soro fisiológico gelado e compressas sobre as pálpebras, além de limpar os olhos com frequência e, sempre que possível, usar colírios lubrificantes e lágrimas artificiais.

Sintomas de conjuntivite

Os sintomas da conjuntivite são de fácil identificação. Os principais são olhos vermelhos e lacrimejantes; inchaço nas pálpebras; intolerância à luz; visão embaçada ou borrada. A secreção difere de acordo com o tipo da conjuntivite. A da viral é mais esbranquiçada, em pequena quantidade e demorando aproximadamente 15 a 20 dias para desaparecer com tratamento adequado.

Enquanto a secreção da conjuntivite bacteriana é mais amarelada e abundante. Demora de 5 a 7 dias para desaparecer com tratamento adequado prescrito somente pelo oftalmologista.

Como evitar?

A prevenção da conjuntivite passa, sobretudo, pelos cuidados com a higiene básica. Lavar as mãos com frequência e evitar levá-las aos olhos podem reduzir as chances de contaminação. O oftalmologista Aécio Dias sugere ainda que as pessoas evitem coçar os olhos para diminuir a irritação da área.

Lave as mãos antes e depois do uso de colírios ou pomadas;

Ao usá-los não encoste o frasco do colírio ou da pomada no olho;

Evite a exposição a agentes irritantes (fumaça) e/ou alérgenos (pólen) que podem causar a conjuntivite;

Não use lentes de contato enquanto estiver com conjuntivite;

Não compartilhar lençóis, toalhas, travesseiros e outros objetos de uso pessoal de quem está com conjuntivite;

Quanto tempo dura a conjuntivite

A conjuntivite pode durar tempos distintos a depender do seu tipo. A conjuntivite viral dura em média 7 dias, que é o tempo que o organismo leva para combater o vírus. Assim, pessoas com um sistema imune mais forte, podem ficar curadas em apenas 5 dias, enquanto os que possuem o sistema imune mais debilitado, como idosos ou crianças, podem demorar até 12 dias para ficar curados.

A conjuntivite bacteriana dura em média 8 dias, mas os sintomas podem começar a diminuir logo após o segundo dia do uso do antibiótico. Nestes dois casos, a infecção é facilmente transmissível, especialmente enquanto duram os sintomas. Deste modo, o médico recomenda que enquanto se está com conjuntivite mantenha-se o distanciamento ou isolamento.

Já a conjuntivite alérgica tem um tempo de duração variável, uma vez que os sintomas da doença tendem a diminuir após o 2º dia do início de uso de um anti-histamínico. Sem este medicamento os sintomas podem durar até 15 dias. A contrário dos outros tipos, a conjuntivite alérgica não é contagiosa e, por isso, não há necessidade de ficar longe da escola ou do trabalho.

