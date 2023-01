Casos de afogamentos em Várzea Alegre e Barbalha são investigados pela Polícia Civil

Dois homens perderam a vida em possíveis casos de afogamento, que ainda são analisados por perícia, neste sábado (14), na Região do Cariri e no Centro-Sul. Uma das vítimas estava num açude e outra numa piscina.

Em Várzea Alegre, no Centro-Sul, um homem de 57 anos foi encontrado morto num açude da localidade Sítio Fazenda Lagoa Redonda. Equipes policiais e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram ao local para os procedimentos de investigação e retirada do corpo.

A causa da morte será confirmada após laudo da Pefoce e, por isso, o caso ainda é considerado como um possível afogamento.

Um procedimento foi registrado na Delegacia Regional do Crato, que é a unidade plantonista na região.

Afogamento em Barbalha

Caso similar aconteceu em Barbalha, no Cariri, onde as primeiras informações registram a morte de um homem de 51 anos, que pulou numa piscina na localidade de Sítio Cabeceira.

A vítima foi socorrida por familiares e levada para uma unidade hospitalar da região, onde foi constatado o óbito. As investigações são feitas pela Delegacia Municipal de Barbalha. A perícia desse caso também ainda está em processo de conclusão.