Casal nonagenário não quis esperar e foi à sede do IBGE no Ceará solicitar recenseamento

Os servidores públicos aposentados, Fernando Albernaz, 95, e Lygia de França Albernaz, 93, não abrem mão de participar do retrato atual do Brasil. Avisados sobre a visita do recenseador, não quiserem esperar. Foram, então, para sede da instituição responder ao Censo Demográfico 2022, no Benfica, em Fortaleza.

O casal esteve, no último dia 6 de dezembro, na Superintendência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Ceará (SES/CE), onde foi recebido pelos funcionários do órgão.

“As pessoas têm que saber quem somos, quantos somos, como somos. No mundo inteiro, o povo faz questão de responder às pesquisas. Mas, aqui no Brasil, muita gente tem medo. Não sei o porquê!”, disse o senhor Fernando.

Apesar da iniciativa dos idosos, não é necessário o deslocamento até um posto de coleta do Censo ou Agência do IBGE para ser recenseado.

Conforme o órgão, quando o morador não é encontrado na primeira visita, ainda haverá, pelo menos, outras quatro tentativas.

Além disso, o recenseador deixará na caixa de correio um recado para informar o dia do encontro e o telefone, caso seja necessário o morador entrar em contato.

Mas a determinação do casal em exercer a cidadania é um exemplo diante das recusas para responder ao questionário. A situação adiou a entrega do levantamento para 2023. Os idosos moram em uma das áreas no Ceará com maior incidência de negações ao Censo, no bairro Aldeota.

Fernando, que fez questão de participar de todos os recenseamentos ao longo de suas mais de nove décadas de vida, ficou surpreso com as circunstâncias adversas para um trabalho tão importante. "E tem alguém que deixa de responder?”, questionou.

No Brasil, o Censo Demográfico é realizado desde 1872. A partir de 1920, passou a ocorrer a cada 10 anos, sendo importante instrumento para a criação de políticas públicas e para retratar a população brasileira, incluindo aspectos de renda, etnia, raça, situações urbanas, rural e outras socioeconômicas.

Conforme o IBGE, a visita do casal nonagenário “foi uma grata surpresa” para os servidores. Quando Fernando e Lygia chegaram, foram recebidos pelo superintendente no Ceará, Francisco Lopes, e pela equipe da Coordenação de Divulgação do Censo no Estado.

O questionário respondido foi o que possui apenas 26 perguntas, aplicado na maioria dos domicílios. Em menos de cinco minutos, o procedimento foi concluído.

Com a ajuda de um amigo, o José Maria de Oliveira, o casal foi à sede do IBGE após receber uma carta de notificação. Conforme o órgão, esse é um dos recursos utilizados no convencimento de moradores mais resistentes.

O documento, que tem sido distribuído sobretudo em áreas de condomínios de alto padrão, menciona a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas, de acordo com a Lei nº 5.534 de 14 de novembro de 1968, sob pena de multa.

A mesma lei também garante o caráter sigiloso das informações prestadas, as quais serão usadas exclusivamente para fins estatísticos.

Fernando e Lygia se conheceram quando trabalhavam na então Rede de Viação Cearense, empresa federal criada em 1909 para administrar estradas de ferro. Posteriormente, os dois foram incorporados à Receita Federal, fundada em 1968.

Nesse órgão, ficaram até a aposentadoria. “Eu gosto muito de dar atenção às pessoas que trabalham”, destacou Seu Fernando.

O aposentado reforçou a importância de contribuir com o Censo e reconhecer o trabalho dos servidores. “E vocês, do IBGE, sabem trabalhar. São um povo preparadíssimo. Por isso eu quis vir até aqui. A gente tem que dar prestígio e agradecer”, disse.