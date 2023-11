Casa Noturna de Fortaleza cria festa com conceito 'apenas homens' e gera polêmica

Uma festa programada para a próxima sexta-feira (1º) na Amsterdam C. Bar&Club, casa noturna destinada ao público LGBTQIAPN+ na região do Dragão do Mar, em Fortaleza, gerou polêmica na web. A controvérsia se deu em razão do conceito "Only Men", onde, teoricamente, mulheres não podem entrar.

Mas, de acordo com uma das DJ's que atuava no local, não se trata apenas de uma noite. "Em pleno 2023 a boate vai passar a proibir a entrada de mulheres. Fiz minha despedida", contou Angel History através dos stories do Instagram, onde aparece saindo do local.

Segundo a artista, que é uma mulher trans, duas funcionárias do gênero feminino foram dispensadas. "Será que ninguém pensou nas caixas excelentes e que foram demitidas porque agora é só macho? O gerente estava sofrendo porque elas nunca deram nenhum trabalho para eles", desabafou.

No X (ex-twitter), alguns internautas comentaram o assunto. "Parece piada de mau gosto, mas é sério", disparou uma jovem.

Empresa nega

Já a versão do sócio-proprietário da Amsterdam, Leco Lima, é de que ninguém foi dispensado. "Essa história está conturbada. Talvez tenhamos sido um pouco infelizes na escolha do nome, mas é só uma festa. A casa vai continuar do mesmo jeito, tratando todos igualmente, como sempre foi", explicou.

Sobre as demissões, Leco nega. "Somos três casas. E acontece que há uma rotatividade entre os funcionários", frisou o proprietário.

Leco disse que a ex-DJ do estabelecimento resolveu expor a situação antes de conversar. "O conceito era só por uma noite. Eu trabalho com festas há 25 anos, e isso seria um retrocesso, seria perder tudo aquilo pelo que batalhamos", contou. Angel, por sua vez, disse que houve conversa e que chegou a expor dados para dialogar.

Leco explicou também que a festa deve marcar a inauguração do espaço de cima da boate, que tem dois andares. A Amsterdam é uma casa dedicada a festas sensuais, onde a entrada de pessoas com menos de 18 anos é amplamente proibida, assim como fazer quaisquer registros em foto e/ou vídeo.

O espaço de cima, "mais quente", como chama Leco, conta com labirinto, darkroom e cabines privadas. Esta é justamente a parte que foi ampliada e que seria aberta ao público com a festa "Only Man".

Empregabilidade

Segundo Angel History, proibir a entrada de mulheres já é um costume entre as saunas gays da cidade. "Ideia e demanda do próprio público gay cis", opinou ela.

Para ela, esses temas de festas impactam negativamente os índices de empregabilidade de pessoas trans. "Nós, pessoas trans, sempre lutamos pelos direitos de toda a comunidade, mas os gays só veem o próprio umbigo", complementou Angel.

O que diz a lei

A advogada Paula Alencar salienta que não é permitido proibir a entrada de mulheres em um ambiente. "É uma prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, que veda você se negar a prestar ou oferecer serviço para uma classe específica", pontua.

Se houve a demissão das trabalhadoras por conta do gênero, é possível que o caso vire uma ação trabalhista com danos a serem ressarcidos. "Seria uma discriminação de gênero no âmbito trabalhista, sujeita a sanções administrativas civis, e até mesmo penais", finaliza.