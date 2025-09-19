Carmais Seminovos lança Feirão Todo Dia com condições especiais durante todo o mês

A Carmais Seminovos anuncia o lançamento da campanha “Feirão Todo Dia”, uma iniciativa que transforma o conceito tradicional de feirões automotivos ao disponibilizar, de forma permanente durante todo o mês de setembro, condições especiais que antes eram restritas a eventos pontuais. O objetivo é reforçar a posição da marca como referência em variedade, confiança e praticidade no mercado de seminovos.

Com um estoque superior a 700 modelos multimarcas, todos com garantia Carmais e laudo cautelar, a rede oferece opções para diferentes perfis de consumidores, unindo segurança na compra e facilidades no pagamento.

Entre os principais benefícios do “Feirão Todo Dia”, estão preços diferenciados em diversos modelos; transferência gratuita; possibilidade de comprar agora e começar a pagar somente em 2026, conforme condições disponíveis no site da marca; entrada facilitada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito; melhor avaliação do usado na troca; consórcios sem burocracia; parcerias com os principais bancos do país, ampliando as opções de financiamento.

Segundo Antônio Nina, diretor de Seminovos do Grupo Carmais, a campanha reafirma a proposta da empresa de aproximar clientes de oportunidades reais de negócio. “Com o Feirão Todo Dia, mostramos que na Carmais Seminovos o cliente encontra diariamente as condições que antes só existiam em eventos especiais. É a nossa forma de reforçar que somos referência em variedade, confiança e facilidade na hora de adquirir um seminovo”, destaca.

SERVIÇO

Grupo Carmais

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846.

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: +55 (85) 98126-3833