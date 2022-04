Cariri é a 1ª região do Ceará a ultrapassar 90% da população vacinada contra Covid com 2 doses

A permissão do uso facultativo das máscaras de proteção contra a Covid-19 em espaço fechados, no Ceará, é um indicativo do avançado estágio de vacinação contra a doença no Estado. No entanto, uma região em específico se destaca de forma ainda mais acentuada das demais. O Cariri cearense é o único, dentre as 5 macrorregiões, a superar o índice de 90% do esquema primário, isto é, as doses um (D1) e dois (D2).

Conforme levantamento realizado pelo Diário do Nordeste, com base em dados fornecidos na plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará, a região tem, atualmente, 1.292.062 doses aplicadas, o que representa uma cobertura vacinal do esquema primário de 93,7%. Ou seja, de cada 100 pessoas que residem no Cariri, quase 94 já tomaram as duas doses contra a Covid-19.

A macrorregião Norte vem logo atrás, com 89,6% da cobertura primária vacinal, ou 1.399.173 doses (D1 e D2) aplicadas. Já a macrorregião de Fortaleza é a que mais aplicou doses - devido ao maior quantitativo habitacional. Até este dia 21 de abril, eram 3.800.294 doses aplicadas. Percentualmente falando, ela é quem está mais atrás dentre as 5.

Cariri: 93,7%

93,7% Norte : 89,6%

: 89,6% Sertão Central: 89%

89% Litoral Leste/Jaguaribe: 86,6%

86,6% Fortaleza: 84,4%

A presidente do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems), Sayonara Moura de Oliveira Cidade, explica que esta alta cobertura vacinal no Cariri deve-se "a uma soma de fatores", dentre eles, a representante do órgão destaca "a estratégia utilizando o monitoramento das vacinas".

Deste modo, acrescenta, ao chegar o momento de aplicar a segunda dose, os municípios poderiam iniciar um trabalho de busca ativa.

"É um índice muito importante, mas é bom ressaltar que todo o Estado conseguiu avançar bem nesta vacinação. Agora, em 2022, esperamos acelerar ainda mais, já que as cidades conhecem os pontos negativos e conseguirão melhorar algumas estratégias", concluiu Sayonara.

Dose de reforço

Quando observado a cobertura vacinal completa, isto é, com as duas doses mais a dose de reforço, o Cariri também lidera dentre todas as macrorregiões do Estado. Já foram aplicadas, lá, 732.559 doses, o que representa 66,5%.

Neste recorte, o cenário se assemelha ao do esquema primário, com uma única inversão de posições entre o Norte (cai para a 3ª posição) e o Sertão Central (que sobe para a segunda).

Cariri: 66,5%

Sertão Central: 65,3%

Norte: 64,6%

Litoral Leste/Jaguaribe: 63,1%

Fortaleza: 57,2%

A média geral do Estado é de 60,9% de cobertura completa (D1, D2 e dose de reforço), o que representa um total de 4.146.618 doses de reforço aplicadas. Ao todo, já foram aplicadas pouco mais de 19,5 milhões de doses no Ceará, conforme dados do Vacinômetro da Sesa.