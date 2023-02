Capela de quase 100 anos é restaurada e volta a receber público em Fortaleza; veja imagens

A Capela do Sagrado Coração de Jesus, espaço de fé quase centenário do antigo Colégio Marista, foi restaurada e volta a receber religiosos no Centro de Fortaleza após cerca de 15 anos sem missas regulares. Os tradicionais bancos de madeira e os vitrais com símbolos sagrados acolhem rezas, de segunda a sábado, desde o início deste ano.

Estrutura e peças do espaço são devolvidas ao público externo após o trabalho com profissionais e apoio de estudantes de arquitetura. Os visitantes podem entrar livremente no espaço de 7h às 9h, 12h às 14h e 17h às 19h.

No sábado, o funcionamento acontece apenas de 7h às 9h. Casamentos, missas e batizados podem ser feitos por agendamento desde o último ano. As primeiras pessoas começam a ocupar o local, mas a movimentação ainda está baixa.

Apesar das imagens católicas, o espaço foi reaberto para receber pessoas de diferentes crenças e possibilitar o uso da estrutura histórica. Para 2023, a organização pretende a realização de missas frequentes na Capela.

Legenda: Visitantes estão livres para o uso do espaço nos horários indicados Foto: Fabiane de Paula

O local amplo tem os assentos e peças artísticas originais da fundação, há 97 anos, e faz refletir sobre as centenas de pessoas que já passaram por ali. No estilo arquitetônico eclético, as formas e o teto baixo criam uma espécie de refúgio.

A estrutura foi erguida em 1926, na Avenida Duque de Caxias, como parte do Colégio Cearense do Sagrado Coração de Jesus, mas foi fechada em 2007, quando o complexo encerrou as atividades.

Essa foi uma das principais instituições de ensino no Estado e está na memória de milhares de famílias fortalezenses.

Da Capela, especificamente, muitos guardam as lembranças das missas celebradas todos os dias, às 6h, antes das aulas no Colégio. No último ano, a estrutura foi escolhida para celebrar a missa de 7º dia de um ex-estudante devido à importância afetiva do lugar.

Com a reabertura do espaço, novas memórias já começam a se formar. Uma delas integra o álbum de família da assistente administrativa Jammyle Monteiro, de 28 anos, que casou lá em maio do último ano.

Legenda: Jammyle trabalha na instituição de ensino onde ficava o antigo Colégio Marista Foto: Acervo pessoal

Jammyle trabalha na instituição de ensino onde ficava o antigo Colégio Marista e descobriu o espaço religioso enquanto se organizava para o sonho de casar.

"Eu nunca tinha entrado na Capela, até que um dia o pessoal estava fazendo umas instalações e pensei 'nossa, como é linda'. Fiquei com aquela ideia, botei na ponta do lápis para fazer meu casamento e assim foi", lembra.

Depois de conseguir autorização para o uso do espaço, foi formada uma rede colaborativa entre os colegas de trabalho contribuindo para a decoração e recepção do casamento. Também foram feitos ajustes na climatização e na sonoplastia da Capela.

Legenda: Funcionários da instituição de ensino contribuíram para o casamento Foto: Acervo pessoal

"Eu fui no santuário para organizar minha documentação, pedi a transferência pra cá, foi um pouco burocrático porque a Capela estava fechada, mas deu tudo certo", explica sobre a produção do casamento.

Jammyle Monteiro Assistente administrativa Foi um momento muito marcante, todo mundo se emocionou porque a Capela é muito linda. Sentimos a presença de Deus, todos ficaram felizes. Realizei o meu sonho

Movimentação

Esse retorno das pessoas ao espaço sagrado cumpre com o propósito tanto de garantir a memória da educação cearense quanto da manifestação de fé, como reflete Josué Viana, reitor da Estácio Ceará – grupo proprietário da estrutura.

"A ideia é que esse espaço seja ecumênico, usado pelas pessoas para reflexões e orações, e manter a memória viva desse espaço histórico em relação ao projeto (arquitetônico) e a passagem dos maristas", completa.

Legenda: Religiosos convidados celebram missas no espaço Foto: Fabiane de Paula

Para isso, os objetos da Capela do Sagrado Coração de Jesus passaram por um cuidado de restauradores. A imagem de Cristo que fica no meio do altar, por exemplo, foi recuperada e pintada novamente.

"Fizemos a reforma e algumas peças, como o Jesus crucificado, estavam danificadas e passaram por restauro. Os vitrais, que são originais da fundação, foram limpos e recuperados dos danificados", detalha Josué.

Legenda: Vitrais passaram por um cuidado especial Foto: Fabiane de Paula

Nesse momento, a organização encontra formas de trazer o público de volta à Capela. Dos encontros de ex-alunos, se formou um grupo que divulga para os demais sobre a reabertura.

Josué Viana Reitor da Estácio Ceará A comunidade se distanciou daqui e o nosso desafio é dar informação de que a Capela está aberta. Passou muito tempo fechado, as pessoas foram envelhecendo e a memória foi junto

História do Prédio

O Colégio Cearense do Sagrado Coração surgiu por meio de quatro padres que tinham o propósito de fundar uma escola com padrões europeus, em 1913. Três anos depois, a escola foi transferida para a administração dos Irmãos Maristas – movimento francês.

Uma parte do histórico do antigo Colégio Marista foi resgatada pelo Núcleo de Pesquisa do Diário do Nordeste com as reportagens e fotos publicadas ao longo do tempo sobre a unidade.

Legenda: Inauguração do ginásio marista do Colégio Cearense Foto: A. Barbosa/ Acervo DN

A partir daí houve um crescimento de alunos até a criação da Faculdade Católica de Filosofia, que funcionou de 1947 a 1966. O Colégio Marista ganhou notoriedade e foi escola de personalidades como Parsifal Barroso e Raul Barbosa.

O Colégio Marista Cearense, na década de 1980, tinha 4.500 estudantes em três turnos. Mas quase 30 anos depois, o cenário era bem diferente: apenas 549 matrículas e 150 funcionários.

Foto: Acervo DN

No dia 31 de dezembro de 2007, o Colégio Cearense encerrou as atividades devido à queda no número de estudantes e uma mudança no Centro de Fortaleza que perdeu sua característica residencial.

Na sequência, o prédio deu espaço à Faculdade Católica do Ceará, mas que também deixou de funcionar em 2013. Naquele ano, um grupo de ex-estudantes criou um abaixo-assinado para tombar o espaço e, com isso, proteger a estrutura de intervenções que a descaracterize.

O tombamento do prédio foi publicado no dia 29 de julho de 2015. Um pouco antes disso, o Colégio foi adquirido pelo Grupo Estácio. Foi nessa época na qual a Capela começou a ser restaurada ainda que não recebesse fiéis. A reabertura deveria ter acontecido por volta de 2020, mas foi prejudicada pela pandemia.

Legenda: Fachada está preservada como o desenho original da estrutura Foto: Fabiane de Paula

Funcionamento da Capela

Capela do Sagrado Coração de Jesus

Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 101, Centro.

De segunda à sexta-feira:

07h às 9h

12h às 14h

17h às 19h

Sábado

07h às 9h

Agendamento (casamentos, missas e batizados): (85) 98761-6267

