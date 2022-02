Canindé tem tremor de terra de magnitude 2,4 e moradores relatam susto; ocorrência é a 7ª em 2022

A cidade de Canindé, localizada a 130 km de Fortaleza, registrou na noite de sábado (19) um tremor de terra de magnitude preliminar calculado em 2.4 mR. A ocorrência foi captada pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Segundo o LabSis, os moradores da região relataram via Whatsapp terem sentindo o fenômeno. “O povo todo sentiu. Foi como uma explosão, um estrondo. Foi em torno de segundos. Vimos as telhas e o madeiramento da casa tremer”, conta ao Diário do Nordeste o agricultor Edmar Silva, morador do Distrito de Iguaçu.

Ele relata que, na localidade, paredes de algumas casas chegaram a rachar com o tremor. O impacto é reiterado pela auxiliar de saúde bucal, Natália Costa, também moradora do distrito de Iguaçu.

Natália Costa Moradora da Canindé “A gente sentiu um balanço. Na minha cozinha tinha uma pequena rachadura e aumentou. Outras vezes eu não senti tremer, só escutei o barulho. Mas ontem eu estava em casa e senti tremer. Foi questão de segundos”.

Legenda: Registro do Laboratório Sismológico da UFRN

Tremores consecutivos

Na cidade, somente em 2022, segundo registro do LabSis, já ocorreram 7 tremores de terra de magnitude distintas.

Algumas ocorrências em fevereiro foram em dias consecutivos, sendo sentidas por moradores da região rural do município.

Confira as datas e magnitudes dos tremores:

Dia 30 de janeiro de 2022: tremor de magnitude 1.7 mR

Dia 6 de fevereiro de 2022: tremor de magnitude 1.9 mR

Dia 7 de fevereiro de 2022: dois tremores de magnitude um de 1.7 mR e 1.4 mR

Dia 8 de fevereiro de 2022: tremor de magnitude 1.6 mR

Dia 10 de fevereiro de 2022: tremor de magnitude 1.8 mR

Dia 19 de fevereiro de 2022: tremor de magnitude 2.4 mR

O Laboratório da UFRN é responsável por monitorar e divulgar toda atividade sísmica da região Nordeste do país em tempo real.