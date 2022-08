Campanhas contra poliomielite e de multivacinação de crianças e adolescentes começam em Fortaleza

Tem início em Fortaleza, na próxima segunda-feira (8), a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite para crianças abaixo de 5 anos. Simultaneamente, acontecerá também a multivacinação para atualização da caderneta de menores de 15 anos de idade.

A aplicação das vacinas acontece nos 116 postos de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. A realização das campanhas é feita pela prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A iniciativa, conduzida pelo Ministério da Saúde, vai até o dia 9 de setembro. Está previsto para o sábado 20 de agosto o Dia D de Mobilização Nacional.

Reduzir o risco de reintrodução da poliomielite no País e garantir que crianças e adolescentes recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) são os objetivos das campanhas.

“É importante que os pais e responsáveis levem os filhos até os postos de saúde para receber as vacinas e, assim, atualizar a situação vacinal. Não podemos ficar suscetíveis às doenças, como a paralisia infantil e tantas outras que podemos evitar por meio de vacinas seguras e que são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde”, reforça Vanessa Soldatelli, coordenadora de Imunização de Fortaleza.

De acordo com informações da Agência Brasil, a nova campanha busca alcançar ao menos 95% das crianças de 1 a 4 anos de idade no País. O esquema de proteção contra a poliomielite prevê a aplicação de três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, mediante injeção intramuscular. Depois, a criança deve receber reforço com 15 meses e com 4 anos: essas novas doses são ministradas via oral.

Vacinas disponibilizadas para crianças:

BCG; Hepatite B; Poliomielite (VIP – inativada e VOP - atenuada); Rotavírus; Pentavalente; Pneumocócica 10; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela; Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola); Varicela; Hepatite A; Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche); Papilomavírus humano (HPV).

Vacinas disponibilizadas para adolescentes:

Hepatite B; Dupla bacteriana (Difteria e Tétano); Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola); Papilomavírus humano (HPV) e Meningocócica ACWY (conjugada), conforme esquema vacinal.

Serviço

Período da campanha: 8 de agosto a 9 de setembro

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 18h30

Local: 116 postos de saúde de Fortaleza