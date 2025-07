Campanha Residentes do Ceará do Beach Park inicia nesta terça (15)

De 15 a 27 de julho, quem mora no estado pode aproveitar a Campanha Residentes do Ceará para curtir o Beach Park, um dos principais destinos turísticos do Brasil. A ação oferece valores promocionais para os dois parques: o mais novo Parque Arvorar, que une diversão e contato com a natureza, e o Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas em 2024 e que tem como novidade o Surreal, a montanha-russa aquática mais alta do mundo.

O ingresso para o Arvorar sai por R$ 79 no cartão de crédito, podendo ser parcelado em até 10 vezes. Já o ingresso individual para o Aqua Park pode ser adquirido por R$ 170 via Pix ou em 10 vezes de R$18 no cartão de crédito. As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 03 de outubro de 2025, incluindo finais de semana, feriados e as férias de julho e podem ser garantidos neste link.

A quantidade de entradas promocionais disponíveis pode variar conforme a data escolhida. A remarcação é gratuita, desde que dentro do mesmo período da promoção.

Arvorar

No Arvorar, o público pode desfrutar de um passeio totalmente integrado à natureza. Localizado também em Aquiraz, o novo parque conta com três grandes aviários de imersão, onde os visitantes percorrem um trajeto monitorado por educadores ambientais e observam cerca de 250 animais de diferentes espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção.

Além disso, o Arvorar oferece outras atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica de 360 graus do parque; o Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repleto de desafios, com escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores; e o Redão, um grande redário suspenso, ideal para momentos de descanso e contemplação em meio à natureza.

Aqua Park

Já entre os destaques do Aqua Park está o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo. Inaugurada neste ano, ela impressiona com seus 28 metros de altura e uma temática vibrante que celebra o surfe e suas manobras radicais. Utilizando potentes jatos d’água para impulsionar subidas e descidas únicas, a atração redefine os padrões dos toboáguas ao redor do mundo e promete fortes emoções para quem se aventurar.

Durante o período da promoção, a Vila Azul do Mar, que fica próximo a entrada do Aqua Park, também ganha uma programação especial para as férias, garantindo ainda mais opções de lazer para toda a família.

Serviço

Promoção Residentes do Ceará

Data: 15 a 27 de julho de 2025

Site: www.beachpark.com.br

Central de Vendas: (85) 4012-3030

WhatsApp: (85) 98171-7021