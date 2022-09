Campanha destaca o amor pela vida na atuação dos médicos veterinários

Em alusão ao Dia do Médico Veterinário, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE) lança a campanha “MV - Amor pela Vida” durante o mês de setembro para homenagear os profissionais da área. Os organizadores também reforçam a importância da fiscalização, supervisão e disciplina do exercício da profissão que está diretamente ligada à área da saúde.

A ação pretende mostrar a importância do médico veterinário para a sociedade, valorizando o profissional. Para o presidente do CRMV-CE Atualpa Junior, “é fundamental a presença, inserção e valorização do médico veterinário, que é o principal objetivo da campanha".

Conhecido pelo trabalho com os animais em geral, o médico veterinário também atua na inspeção de alimentos para o consumo humano, desenvolvimento de pesquisas voltadas à proteção ambiental, e outras atividades da chamada cadeia de Saúde Única, que influencia o homem, o animal e o meio ambiente.

"Qualquer produto de origem animal que passa desde a criação do animal, processamento do produto, responsabilidade técnica dentro de açougues e supermercados, teve o trabalho do médico veterinário na qualidade daquele produto", enfatiza Atualpa Junior.

Outro ponto destacado pelo presidente do CRMV-CE é que o conhecimento da medicina veterinária se dá diretamente ligado ao animal, mas em benefício ao ser humano. “Dessa forma, atuamos em prol da vida e também no desenvolvimento sustentável do planeta”, completa o presidente da entidade.

