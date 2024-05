Campanha CREF5-CE defende mais aulas de educação física para crianças e jovens

A educação física escolar é um componente fundamental na formação integral de crianças e adolescentes, proporcionando diversos benefícios. A prática regular de atividade física contribui para o desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional dos jovens, prevenindo doenças como a obesidade.

“A gente tem visto que a obesidade infantil tem aumentado muito mais do que os índices de desnutrição infantil”, alerta Andréa Benevides, presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF5). “A criança tem que ser educada a apreciar as práticas disponíveis de atividade física para que ela se mantenha saudável”, analisa.

Para a presidente do Conselho, ampliar a carga horária semanal de exercícios físicos nas escolas pode trazer muitos benefícios para as próximas gerações. "Prevenir é mais vantajoso e econômico do que remediar. A OMS estima que investir um dólar por pessoa em saúde pode salvar 7 milhões de vidas até 2030. Por isso, é crucial que nossas crianças e adolescentes sejam ensinados a manter uma rotina saudável de atividades físicas. Quando o incentivo acontece desde cedo nas escolas, garantimos adultos mais familiarizados com os esportes", argumanta.

Campanha Cref5

Neste ano, o Cref5 iniciou uma campanha para que haja mais aulas de educação física nas escolas. “Nós começamos a ser procurados por alguns professores que informaram redução no número de aulas de educação física em suas escolas. Nós notificamos esses municípios a manter as aulas no mínimo duas vezes na semana, porém houve uma recusa nesse sentido e aí o Cref5 se prontificou a iniciar uma campanha para sensibilizar primeiro a sociedade”, relata Andréa Benevides.

Com repercussão nacional, a campanha mira nas entidade públicas e nos professores de educação física. “Existe uma política de incentivo à prática de atividade física em todos os níveis federativos do nosso País. Não manter essa educação na escola é inaceitável”, defende a presidente do Conselho.

Andrea reforça que a educação física na escola ensina, por meio da disciplina, que a criança e o jovem podem aprender a manter um estilo de vida ativo. “Ali os jovens vão conhecer sobre o assunto e vão começar também a experimentar vários tipos de atividades como jogos, recreação, vários tipos de esportes, danças, um rol de atividades que contribuem para que sejam saudáveis e que se tornem adultos também saudável através da prática de educação física”, finaliza Andrea.