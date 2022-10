Campanha contra poliomielite atinge menos de 50% das crianças em Fortaleza; vacinação continua

A campanha nacional de vacinação contra poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi encerrada oficialmente na última sexta-feira (30). Até a semana passada, apenas 35% das crianças do público-alvo foram vacinadas em Fortaleza, enquanto a meta do Ministério da Saúde é de 95%.

De acordo com o último levantamento divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, até o último sábado (24), a procura foi de 43.835 crianças de 1 a 4 anos. Porém, a meta do Ministério era atingir mais de 130 mil pessoas. Um novo balanço deve ser divulgado na segunda-feira (3).

Apesar do resultado, a vacina continua disponível nos 116 postos de saúde da Capital, assegura a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Além disso, a Pasta vem imunizando alunos de Centros de Educação Infantil (CEIs).

Antônio Lima, epidemiologista da Secretaria, alerta que a possibilidade de retorno de doenças que estavam erradicadas e eliminadas se torna uma “ameaça iminente” quando a cobertura vacinal de uma população cai para em torno de 70%.

Saiba quem deve receber a vacina:

Menores de 1 ano: recebem a dose que estiver em atraso ou a vacina prevista na rotina

recebem a dose que estiver em atraso ou a vacina prevista na rotina Crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias: devem receber uma dose extra da vacina pólio oral (gotinha - VOP), desde que já tenham recebido as três doses da vacina inativada contra pólio (VIP)

Em ofício enviado aos Estados orientando sobre o encerramento da campanha, o Ministério da Saúde afirmou que, “para manter o país livre da poliomielite, faz-se necessário adotar medidas que possam mitigar o risco de reintrodução da mesma, a exemplo da busca de não vacinados, do fortalecimento da vigilância epidemiológica e laboratorial das paralisias flácidas agudas em menores de 15 anos de idade e de parcerias”.

Boa cobertura no Estado

Fortaleza está na contramão do resultado geral do Ceará, que atingiu quase 75% do público-alvo da campanha, de acordo com balanço do Ministério da Saúde. Foram vacinadas 385 mil das 515 mil crianças previstas.

Ana Rita Cardoso, coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), continua o apelo para que pais e responsáveis legais pelas crianças procurem os postos de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.

“Com o final da campanha, não se encerra a oportunidade de vacinar. A qualquer momento, os pais podem levar as suas crianças ao posto de saúde e verificar a situação vacinal, ver se há alguma atrasada e ficar sempre atento”, recomenda.

Às gestões municipais, Ana Rita sugere a vacinação em escolas como estratégia oportuna para auxiliar pais que têm dificuldade de horário para levar as crianças às unidades de saúde.

Quais são os sintomas da poliomielite?

A poliomielite é uma doença contagiosa causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não paralisia.

Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos, de acordo com o Ministério da Saúde. Os sintomas mais frequentes da doença são:

febre

mal-estar

dor de cabeça, de garganta e no corpo

vômitos

diarreia

constipação (prisão de ventre)

espasmos

rigidez na nuca

flacidez muscular (nas formas graves)

Quais são as sequelas da poliomielite?

As sequelas da poliomielite estão relacionadas com a infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus, normalmente são motoras e não têm cura. As principais são:

problemas e dores nas articulações

pé torto, sem que a pessoa consiga andar porque o calcanhar não encosta no chão

crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e incline-se para um lado

osteoporose

paralisia de uma das pernas

paralisia dos músculos da fala e da deglutição, o que provoca acúmulo de secreções na boca e na garganta

dificuldade de falar

atrofia muscular

hipersensibilidade ao toque

As sequelas da poliomielite são tratadas através de fisioterapia, por meio da realização de exercícios que ajudam a desenvolver a força dos músculos afetados, além de ajudar na postura, melhorando assim a qualidade de vida e diminuindo os efeitos das sequelas.

Além disso, pode ser indicado o uso de medicamentos para aliviar as dores musculares e das articulações.

Prevenção da poliomielite

A vacinação é a única forma de prevenção da doença. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual.