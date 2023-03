Caminhão do Cidadão terá nova tecnologia no serviço de registro civil da população; veja o que muda

A partir de segunda-feira (13), todas as unidades do Caminhão do Cidadão vão passar a adotar procedimentos eletrônicos no processo de registro civil. A população em situação de vulnerabilidade social da Capital e Interior terá acesso a biometria para coleta das impressões digitais, fotografia facial e assinatura das pessoas atendidas.

O serviço móvel da Secretaria da Proteção Social (SPS) em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária já começou a incorporar os processos eletrônicos nesta semana.

“Com a biometria, as pessoas não mais precisam levar fotos impressas ou “sujar” os dedos para registrar a Carteira de Identidade”, explica o supervisor do Caminhão do Cidadão, Isaac Lima.

A população assistida pode fazer emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG), do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais, e receber orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira do Trabalho e Proteção Social (CTPS digital).

Itinerário da primeira semana

Está no calendário do serviço a passagem em mais dez comunidades dos municípios de Fortaleza, Pacatuba, Ibaretama e Quixadá.

Em Pacatuba, o atendimento começa na segunda-feira, pelo Centro. Já na terça-feira (14), o Caminhão vai para o bairro Senador Carlos Jereissati. No dia seguinte, para o Residencial Nova Pacatuba.

Na quinta-feira (16), o programa passará pelo bairro Pavuna e na sexta-feira (17), na comunidade da Quadra do Munguba.

Na capital, por sua vez, o Caminhão inicia suas atividades na terça-feira, pelo Residencial José Euclides, seguindo para o Residencial Luiz Gonzaga, na quarta-feira, e para o Residencial Maria Tomásia, na quinta-feira, todos no Jangurussu.

No Interior, a população de Ibaretama será atendida por três dias seguidos, de terça a quinta. Na sexta-feira (17) e no sábado (18), serão contempladas, respectivamente, as comunidades de Piranji e Campo Novo, ambas em Quixadá.

Nas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o atendimento ocorre das 9h às 16 horas, e no Interior, das 8h às 16:30h.

Endereço dos atendimentos da semana

Fortaleza

Dia 14/3

Local: Residencial José Euclides – Rua E, quadra 1 – bairro Jangurussu

Dia 15/3

Local: Residencial Luiz Gonzaga – Rua Estrela de Ouro com Rua Luar do Sertão – Bairro Jangurussu

Dia 16/3

Local: Residencial Maria Tomásia – Rua: Cora Coralina com Rua Meninos verdes – Bairro Jangurussu

Pacatuba

Dia 13/3

Local: Praça Mais Infância – Rua Cel. José Líbano, 252 – Centro

Dia 14/3

Local: Praça CEU – Av.: Marginal Nordeste s/n – Sen. Carlos Jereissati

Dia 15/3

Local: Residencial Nova Pacatuba – Rua Letícia Ribeiro, 135 – Bairro Nova Pacatuba

Dia 16/3

Local: Rua São Francisco, 20 – Bairro Pavuna

Dia 17/3

Local: Rua Antônio Luis de Sousa, s/n – Quadra da Munguba

Ibaretama

Dias 14, 15 e 16/3

Local: Avenida João Rabelo – Piranji

Quixadá

Dias 17 e 18/3

Local: Rua Santo Antônio s/n – distrito Campo Novo

