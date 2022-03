Caminhão atinge fios, arrasta postes e carros são atingidos na avenida Beira Mar

Durante a noite desta segunda-feira (7), um caminhão de uma empresa privada atingiu a fiação de dois postes de alta tensão, derrubando as estruturas que caíram sobre dois veículos. O acidente aconteceu na Rua Teresa Hinko com a Avenida Beira Mar, no Mucuripe, em Fortaleza.

De acordo com o Coronel David Nóbrega, da Cavalaria da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o caminhão, que fazia um serviço de limpeza de tubulação de esgoto, tinha uma altura acima do limite da via. "Ele não viu os fios, acabou se enganchando, puxou e arrastou esses dois postes", detalhou.

Após o acidente, os policiais conseguiram interditar o local e garantir a segurança dos transeuntes e dos turistas. O perímetro foi isolado a fim de evitar a aproximação dos fios, que ainda estavam com uma fiação eletrificada. Ninguém ficou lesionado.

Entenda o acidente

Em um dos veículos atingidos, havia pessoas dentro do carro, enquanto o outro estava vazio e estacionado. "Havia uma família de Natal, quatro pessoas, elas ainda estão aqui. Estão todas ilesas", apontou.

O Coronel David ainda detalhou que o recomendado é permanecer dentro do carro em casos como este, uma vez que o acidente poderia ter resultado em algum ferimento às vitimas. "Você deve aguardar o socorro, geralmente os bombeiros. Eles resolveram sair, tiveram sorte da rede não estar eletrificada".

Coronel David Nóbrega Cavalaria da Polícia Militar do Ceará "Tiveram sorte porque os fios que caíram sobre o veículo, não estava eletrificado. Eles foram até imprudentes de ter saído do veículo. Em uma situação dessa, se um veículo entra em contato com a rede elétrica, o veículo como tem pneus de borracha, está isolado".

Após o acidente, a polícia aguardou a empresa de energia para remover o poste e liberar a via. Depois do acidente, policiais foram acionados, assim como agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O trecho da Avenida Beira Mar foi isolado após a queda do poste. No local, um outro acidente já havia acontecido perto do mesmo trecho.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE