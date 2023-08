Caminhada com Maria volta a ser presencial e terá operação especial de segurança em Fortaleza

A Caminhada com Maria terá operação especial de segurança em Fortaleza. O evento será realizado na próxima terça-feira (15) e comemora o dia da padroeira da capital. O trajeto começa no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no Bairro Vila Velha e segue até a Catedral Metropolitana, no Centro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou detalhes da operação planejada para atender a Caminhada. A Polícia Militar (PMCE) atuará com o efetivo dos PMs de dois batalhões (do 20º e do 5º) e o reforço de mais de 160 policiais militares de outras unidades.

Os agentes de segurança serão distribuídos em pontos estratégicos, ao longo do percurso da caminhada. O evento contará ainda com apoio do Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Força Tática (FT) e Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil (RPMont), cavalaria da Polícia Militar. Além de viaturas e bases móveis.

Caminha volta a ser presencial

A Polícia Civil contará com 33 policiais integrantes do 34º Distrito Policial (34º DP) e do 10º Distrito Policial (10º DP). O Corpo de Bombeiros disponibilizará ambulância para eventuais ocorrências em que seja necessário o atendimento pré-hospitalar. A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também atuará no evento, detalhou o órgão.

O número de profissionais envolvidos na operação é maior do que a edição 2019, ano que marcou a última procissão com público. Naquela ocasião, foram destacados 160 agentes da PM, 10 servidores da PCCE e oito bombeiros militares.

A Caminhada tradicional caminhada retorna no modelo presencial após uma pausa devido à pandemia de Covid-19. O evento acontece durante a Festa de Nossa Senhora da Assunção. Em 2015, a caminhada foi declarada patrimônio cultural imaterial do Brasil.

Como acontece a Caminhada com Maria

A programação terá início ao meio-dia, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, com uma Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques.

Depois, a procissão seguirá pelo percurso já conhecido dos participantes. Segue pela avenida Coronel Carvalho e Avenida Leste Oeste, até chegar à Catedral Metropolitana, onde a imagem da padroeira será coroada.