Calor traz chuvas? O que causa as rápidas precipitações dessa semana no Ceará

Céu nublado e chuva. Esta é uma descrição de cenário cujo cearense não está acostumado a presenciar no segundo semestre do ano, tampouco em setembro, mês marcado pelo início das altas temperaturas. No entanto, foi desta forma, atípica, que a semana iniciou em Fortaleza e em algumas outras cidades da Região Metropolitana.

Mas, o que explica essas chuvas em setembro? Elas irão continuar? E, mais, há alguma relação com o forte calor que antecedeu esses dias chuvosos? O Diário do Nordeste entrevistou um especialista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para explicar essas e outras questões.

O meteorologista Vinícius Oliveira antecipa que a máxima popular que diz que "quando está muito quente é sinal de que a chuva está por vir" não se configura na prática, no entanto, há um caminho verídico neste pensamento. Segundo ele, somente o calor não produz chuva, mas, ao ser associado a outras anomalias climáticas, pode-se, então, ter a ocorrência pluviométrica.

"Para ter chuvas precisamos do calor e da alta umidade relativa. Essa alta umidade é quem causa a evaporação e consequentemente a formação de nuvens", detalha o especialista. Não foi o caso do observado nesta semana.

Ainda conforme Oliveira, as chuvas deste início de semana foram causadas por "áreas de instabilidade associadas pela entrada de umidade e atuação, também, de um sistema de brisa. Esse sistema favoreceu a convergência de umidade em direção ao litoral cearense".

E por qual razão essas chuvas têm sido passageiras? Vinícius explica que a resposta reside justamente nesta ausência de umidade do ar. A partir de setembro, a umidade relativa do ar no Ceará tem forte redução e, isso, impacta no volume das chuvas. "Elas [precipitações] acabam sendo pontuais e passageiras", pontua o meteorologista.

Para os próximos dias, a tendência é de continuidade deste cenário - atípico - para setembro, mês cuja média pluviométrica é de apenas 2,2 milímetros.

"Para hoje [quinta-feira] o céu deve ser de poucas chuvas em Fortaleza e Região Metropolitana. Mas, na sexta, há tendência é de céu parcialmente nublado", antecipa Oliveira. Os volumes, contudo, devem seguir de forma reduzidas.

Média em setembro

O mês de setembro é o que possui a menor média dentre todos os outros mês do ano. E, ainda assim, neste milênio apenas duas vezes este volume foi ultrapassado. No ano 2000, o mês fechou com impressionantes 14,2 milímetros e, em 2019, fechou com 2,6 mm. O levantamento realizado foi pelo Diário do Nordeste.

No ano passado, a média quase foi atingida, quando o mês encerrou com 2,1 mm. Neste período de 22 anos, em 4 oportunidades choveu apenas 0,1 milímetros: 2018, 2012, 2005, 2003. Na primeira quinzena deste mês, a Funceme observou o acumulado a 0,3 mm.

Maiores temperaturas

Este período entre setembro a dezembro é conhecido, popularmente, como "B-R-O Bró", época em que historicamente os termômetros registram as maiores máximas.

O também meteorologista da Funceme, Iago Alvarenga, explica que devido a condição de estabilidade atmosférica, "ocorre a diminuição de nebulosidade sobre o estado do Ceará, fazendo com que ocorra um aumento da temperatura da superfície bem como a evaporação".

Além disso, acrescenta o especialista, as cidades situadas no Interior do Estado, devido ao distanciamento do mar, tendem a apresentar as maiores temperaturas do ar comparadas aquelas que estão situadas sobre o litoral, como é o caso de Sobral e Barbalha.

