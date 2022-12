Cães de serviço da Base Aérea e dos Bombeiros doam sangue na Clínica Veterinária de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza firmou uma parceria para doação de sangue com cães de serviço de dois órgãos de segurança pública do Estado. O objetivo é garantir um estoque mínimo de bolsas de sangue na Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó.

Participam da iniciativa, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e a Base Aérea de Fortaleza (BAFZ).

Neste sábado (10), cães da BAFZ doaram sangue no equipamento da Prefeitura. Os doadores foram Billy, mistura de pastor alemão com labrador de 2 anos e meio, a rottweiler Athena, 5 anos, e o pitbull Paco, 3 anos. Os animais atuam na área de patrulhamento e prestam outros serviços na Base Aérea.

Legenda: Neste sábado (10), cães da BAFZ doaram sangue no equipamento da Prefeitura. Foto: Divulgação

Conforme o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marcel Girão, a parceria foi organizada devido à alta demanda diária por bolsas de sangue na Clínica Jacó.

“Cães de serviço já possuem o perfil adequado para serem doadores, considerando critérios de peso e saúde. Por meio dessa doação periódica, temos a possibilidade de ter bolsas de sangue garantidas pelo menos por um período. Mas ainda precisamos da ajuda da população. Se seu animal se encaixa no perfil, entre em contato com a Clínica e faça a triagem”, ressaltou.

O secretário acrescentou que o objetivo é ampliar cada vez mais a parceria com demais órgãos do Estado. "Tem sido uma cooperação de sucesso e reiteramos nossos agradecimentos aos comandos do Corpo de Bombeiros e da Base Aérea de Fortaleza. Por meio desse ação, nossos heróis de quatro patas estão ajudando a salvar a vida de mais animais atendidos na Clínica Jacó", acrescentou.

Na última quinta-feira (1º), os cães Noah, Guará e Zeus, do Canil de Busca com Cães (CBCães) do Corpo de Bombeiros, também foram doadores.

Legenda: A Clínica Jacó sempre realizou transfusões de sangue, mas apenas em maio inaugurou um banco próprio para armazenar as bolsas. Foto: Divulgação

Todos os doadores de sangue na Clínica Jacó passam por avaliação veterinária, além de realizar hemograma completo e testes rápidos para erliquiose (doença do carrapato) e leishmaniose (calazar). Os felinos, por sua vez, testam para imunodeficiência felina (FIV) e leucemia felina (FeLV).

A Clínica Jacó sempre realizou transfusões de sangue, mas apenas em maio inaugurou um banco próprio para armazenar as bolsas. Desde 2020, o equipamento público realizou 183 transfusões. O procedimento atende a animais que chegam com quadros graves de anemia e precisam receber doações emergenciais.

Como tornar seu pet doador

Tutores interessados em levar seus cães e gatos para serem doadores devem entrar em contato com a Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó por meio do WhatsApp (85) 9 9108-3370 para a realização de uma triagem inicial. A data e o horário agendados para a doação serão informados de forma individual para o responsável pelo pet.

Conheça os critérios de doação de sangue para cães e gatos

Cães

Idade: 1 a 7 anos

Peso: a partir de 25 kg

Vacinação e vermifugação em dia

Teste negativo de leishmaniose (calazar) e erliquiose (doença do carrapato)

Sem carrapatos, pulgas ou piolhos

Ter temperamento dócil

Idade: 1 a 7 anos Peso: a partir de 25 kg Vacinação e vermifugação em dia Teste negativo de leishmaniose (calazar) e erliquiose (doença do carrapato) Sem carrapatos, pulgas ou piolhos Ter temperamento dócil Gatos

Idade: 1 a 7 anos

Peso: a partir de 5 kg

Vacinação e vermifugação em dia

Teste negativo de FIV/FELV

Sem carrapatos, pulgas ou piolhos

Ter temperamento dócil

Triagem para doação de sangue de pets na Clínica Jacó

Contato: (85) 9 9108-3370 (WhatsApp)

Observação: a doação ocorre somente por meio de agendamento após triagem