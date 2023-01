Cadela fica presa entre paredes de duas casas em Itapipoca e é resgatada por bombeiros

Final feliz para a cadela Manteiguinha, de Itapipoca, interior cearense. Ela ficou presa entre duas residências após ter desaparecido por volta do meio dia do último sábado (28), mas foi encontrada e resgatada no mesmo dia, às 16h, por bombeiros militares.

Os agentes foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops|SSPDS). Imediatamente se deslocaram até a Rua São José, no bairro Flores.

Eles precisaram quebrar a parede de uma das residências para resgatar o animal e entregá-lo à tutora. Apesar de bastante assustada, a cadelinha não tinha ferimento aparente e não precisou de maiores cuidados.

