Bombeiros retiram oito anéis presos em dedos de mulher, em Fortaleza

Uma mulher de 43 anos precisou que bombeiros retirassem oito anéis presos em seus dados, na tarde dessa terça-feira (10), em Fortaleza.

A mulher procurou o Hospital de Traumas, no Centro, com quatro anéis presos no dedo anelar, dois no dedo médio e outros dois anéis no dedo mínimo.

A equipe do hospital acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e uma guarnição do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

Segundo o subtenente Barroso, a mulher foi atendida no setor de pequenas cirurgias e precisou de anestesia. O dedo anelar dela estava infeccionado e inchado, com cortes e algumas partes necrosadas.

“Foi necessário o médico aplicar anestesia no local para que o procedimento de retirada dos oito anéis fosse possível, uma vez que um dos anéis estava totalmente encoberto pela pele inchada”, disse o subtenente.

Legenda: Mulher foi anestesiada e bombeiros retiraram anéis com mini retificadeira Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os bombeiros cortaram os anéis usando uma mini retificadeira - equipamento de cortes precisos. Também foi preciso usar soro fisiológico para o resfriamento do corte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes contaram com apoio da equipe médica e finalizaram o procedimento em cerca de 30 minutos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE