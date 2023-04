Bombeiros encerram segundo dia de buscas por mulher que caiu de canoa havaiana na Praia de Iracema

O Corpo de Bombeiros encerrou, no fim da tarde desta terça-feira (25), o segundo dia de buscas pela mulher de 40 anos que caiu de uma canoa havaiana e desapareceu no mar da Praia de Iracema, nessa segunda-feira (24). Ela ainda não foi encontrada.

Os bombeiros seguem o protocolo de segurança de buscas marítimas, que indica que os trabalhos não podem ser realizados à noite. A operação de buscas começou por volta de 10h de segunda-feira e foi paralisada com o pôr do sol.

A procura havia sido retomada por volta de 5h desta terça, com 20 agentes do Corpo de Bombeiros, auxiliados por dois drones, quatro motos aquáticas e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Nos dois dias, o trabalho de buscas se concentrou próximo ao espigão da João Cordeiro, na altura da "Praia dos Crush". As condições climáticas eram mais favoráveis nesta terça, segundo o tenente-coronel Daniel Landim.

Desaparecimento no mar

A desaparecida estava navegando em uma canoa havaiana ao lado de uma amiga, que também caiu no mar e foi resgatada. A sobrevivente, de 42 anos, informou aos bombeiros que as duas faziam um percurso maior do que estavam acostumadas.

Ela disse que viu a amiga cair e tentar se estabilizar, logo antes de também cair do seu caiaque. Quando ela submergiu, a amiga já havia desaparecido. Desde então, a mulher não foi mais vista.

Após conseguir submergir, a sobrevivente deu sinal com o remo e foi socorrida por mergulhadores do local. Ela foi monitorada pelos bombeiros e saiu do acidente sem nenhuma lesão aparente, segundo a corporação.

