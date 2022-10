Um boi sofreu uma lesão durante a 44ª Vaquejada de Juazeiro do Norte, neste sábado (9), em Juazeiro do Norte, Interior do Ceará. Imagens mostram o animal de grande porte mancando e sentindo dor ao caminhar. (Veja no vídeo abaixo)

Boi sofre lesão ao participar de vaquejada em Juazeiro do Norte https://t.co/LpiXckAR9X pic.twitter.com/XjLOJcKJPQ — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 9, 2022

De acordo com a Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte, o boi pisou de mal jeito na pista e acabou lesionando a pata durante a corrida. A Pasta acrescentou que não houve fratura e que o animal "foi identificado, colocado em um lote separado dos demais e não participará mais das corridas".

"A Secult reitera que há uma fiscalização intensa relacionada aos maus-tratos, com equipes verificando de forma minuciosa o cuidado com os animais. Há uma equipe com três veterinários, trabalhando 24 horas, com o intuito de manter os animais em segurança", disse o órgão por meio de nota.