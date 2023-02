Blocos e cordões desfilam na Domingos Olímpio; veja fotos

A segunda-feira de Carnaval contou com a passagem de blocos e cordões na avenida Domingo Olímpio, marcando o retorno dos desfiles depois do início da pandemia do novo coronavírus.

Legenda: Desfile dos blocos na avenida Domingos Olímpio Foto: Thiago Gadelha

No público, muitas pessoas que estavam vendo os blocos pela primeira vez, como a doméstica Áurea Almeida, de 43 anos, elogiaram a beleza dos blocos.

"Gostei muito, tudo muito bem preparado. Gostei, apesar de ser apenas a primeira vez. Já tinha ouvido falar muito, mas moro em Pindoretama. Vim para casa de um familiar e vim para cá e gostei muito!", disse.

Já Anaíde Costa, 67, disse que estava com saudade dos desfiles, comemorando o retorno. Além disso, ela projetou a evolução dos desfiles nos próximos anos.

"Todo ano eu venho. Esse ano está melhor. Sim e eu estava com saudade. A gente espera que cada ano melhore mais, ainda mais a segurança", disse.

Alegria e união

Já a diretora do Bloco Unidos da Vila, Cleane Freitas, reforçou o caráter de união que esses eventos despertam nas comunidades e nos grupos que organizam os blocos.

Programação

A programação desta segunda-feira contou com o cordão Na Pegada do Frevo, Bloco Império da Vila, Bloco Unidos da Vila, cordão Princesa no Frevo, Bloco Doido é Tu, Bloco a Turma do Mamão, Cordão Vampiros da Princesa, Bloco Amigos do Zé, Bloco Balakubaku Folia, Bloco Zé Almir, Bloco Garotos do Benfica, Bloco Prova de Fogo e o encerramento com o bloco Bonde Batuque.

