Black Friday da Clínica SiM oferta primeira consulta por R$ 49 na assinatura SiM+

Em busca de promover o acesso a saúde de qualidade a preços acessíveis, o Grupo SiMCo, formado pelas Clínicas SiM e a assinatura do Cartão SiM+, faz ação promocional de Black Friday. Com descontos na primeira mensalidade, a primeira consulta para novas adesões no período promocional sai de R$69,90 por R$49,00.

“A promoção é válida até o dia 30 de novembro de 2023 e a utilização dos serviços de medicina e odontologia pode ser feita até dezembro deste ano”, informa Rafael Martins, diretor comercial do Grupo SiMCo. Para aderir, os interessados podem ligar para 0800 357 6060 (Central de Atendimento) ou acessar o site https://clinicasim.com/.

De acordo com o diretor, todos os assinantes podem incluir dependentes, os quais terão descontos em consultas e exames. Os termos de adesão e condições da campanha Black Friday estão no regulamento a seguir: https://clinicasim.com/regulamento_black_friday_2023.

Saúde acessível

O grupo SiMCo é uma plataforma de saúde acessível para todos os públicos, formado pelas Clínicas SiM e a assinatura Clínica SiM+. “O grupo nasceu com o propósito de oferecer aos brasileiros uma escolha inteligente para cuidar da sua saúde sem apertar no orçamento, mas com a dignidade da escolha e acesso a consultas, exames e procedimentos ambulatoriais e odontológicos”, afirma Rafael Martins.

A primeira Clínica SiM, do Grupo SiMCo, foi criada em abril de 2007, com apenas 3 consultórios médicos. Hoje, já são 23 clínicas com operação 100% própria nos estados do Ceará, Pernambuco, Pará e Bahia, com mais de 32 mil pacientes atendidos por mês. Mais de 700 médicos e dentistas são parceiros da rede. No Ceará, o grupo conta com 13 unidades da Clínica Sim.

Já o SiM+ surgiu em 2019 como um cartão de descontos em saúde que contempla todas as consultas, exames e tratamentos da Clínica SIM. O cartão dá acesso ilimitado ao aplicativo Clínica SiM+, a Urgência Virtual Médica e Pediátrica. Em 2023, o cartão SiM+ alcançou a marca de mais de 300 mil vidas.

Para saber mais sobre a Clínica SiM, ligue para o 0800 357 6060 (Central de Atendimento) ou acesse o site https://clinicasim.com/

Serviço:

Central de atendimento por telefone e WhatsApp: 0800 357 6060

Site: clinicasim.com

Instagram: @clinica.sim

Facebook: www.facebook.com/clinicapopular.sim

Linkedin: www.linkedin.com/company/cl-nica-sim/?trk=ppro_cprof

Youtube: www.youtube.com/channel/UCepuBiFAqqCsfrg7L9FTszg