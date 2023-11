Black Friday: Beach Park inicia campanha com menores preços do ano

Com o parque aquático eleito pela premiação Travellers' Choice - Best of the Best, do site Trip Advisor, como o 2º melhor do mundo e o melhor das Américas, o Beach Park inicia hoje (21) a promoção de Black Friday em seu destino. Até a próxima sexta-feira (24), o espaço estará com preços especiais para ingressos para o Aqua Park e para os resorts.

Durante a promoção, os ingressos para o Aqua Park estarão por R$ 149,00 no PIX ou em até 10x de R$ 15,90, no cartão de crédito.

Para quem busca se hospedar nos resorts, os valores estarão com 50% de desconto, com café da manhã e jantar inclusos, com 2 crianças (até 12 anos) com hospedagem gratuita

O Beach Card também entra na Black Friday com até R$ 6 mil de descontos. Através do serviço, as famílias podem ter acesso livre ao parque aquático, com a vantagem de descontos no consumo interno de alimentos e bebidas no Beach Park, além de valores promocionais na locação de cabanas e nas lojas Shop Shop e Sunwear.

A promoção de Black Friday está disponível no portal oficial do Beach Park, onde os clientes podem realizar o cadastro para ganhar descontos exclusivos.

Com mais de 30 atrações e 4 resorts, o Beach Park é um dos principais pontos turísticos do Ceará, com diferentes opções de lazer para todos os estilos de visitantes.

Serviço

Site: www.beachpark.com.br

Central de vendas: (85)4012-3030

WhatsApp: (85) 98171-7021