Bebê de 44 dias se engasga e é salva por orientações passadas por telefone para os pais, em Sobral

Uma bebê recém-nascida foi salva por meio de orientações de um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passadas por telefone aos pais da criança, na noite desta quinta-feira (23), em Sobral, no Ceará.

Isís, de 44 dias, ficou engasgada durante a amamentação. A criança enfrentava dificuldades para respirar e liberava espuma branca pela boca. Os pais ligaram para a Central de Regulação de Urgências (CRU) do Samu (192) e relataram a situação.

O médico de plantão que atendeu ao chamado foi Bruno Schmitt. Ele prestou as primeiras instruções para a família fazer a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada em casos de obstrução das vias aéreas superiores.

O procedimento levou pouco mais de um minuto para ser finalizado com sucesso.

“A mãe, Janaína, estava muito aflita, chorando. Tentei acalmá-la para passar as orientações, mas ela estava muito nervosa. Quem estava com a bebê era o pai. Pedi para falar com ele", lembrou o profissional de saúde.

"O pai obedeceu às orientações e foi seguindo os meus conselhos. Colocou a criança de bruços sobre os seus braços e realizou manobras de massagem para ajudar a desobstruir as vias aéreas”, relatou.

O que é a manobra de Heimlich?



A técnica de primeiros socorros é utilizada em casos de emergência por asfixia provocada por alimentos ou objetos presos nas vias respiratórias. Na manobra, as mãos são utilizadas para fazer pressão sobre o diafragma, o que provoca uma tosse forçada, expulsando o corpo estranho dos pulmões.