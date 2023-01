Bebê de 1 mês é salvo de engasgo por profissionais do Samu no interior do Ceará

Um bebê de apenas 1 mês teve a vida salva por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, na última quinta-feira (12), após se engasgar com um medicamento.

De acordo com os trabalhadores, a pequena Helena já apresentava baixa oxigenação e estava quase sem respirar quando chegou à base do Samu em Santa Quitéria, a cerca de 220 km de Fortaleza, levada pelos pais.

“A mãe chegou muito aflita à base. O pai da menina a acompanhava e, quando me viu, já foi colocando a criança no meu braço. Ele não sabia ainda o que estava acontecendo”, relembra o condutor socorrista Simão Chaves.

A mãe da menina, a recepcionista Juliana Siqueira, 33, disse aos socorristas que a filha começou a tossir e ficar sem ar após a administração de um medicamento.

O profissional, então, posicionou Helena de bruços e realizou a manobra de Heimlich, com compressões abdominais para desobstruir as vias aéreas. A pequena cearense logo reagiu e voltou a respirar. Foi a primeira ocorrência do tipo vivenciada por Simão.

O atendimento foi auxiliado pelo técnico de enfermagem Diassis Rodrigues. Segundo ele, “depois da manobra, a criança logo abriu os olhinhos, depois chorou, respirou e mudou de cor”. “Ela deu aquele suspiro e começou a chorar. O choro é alívio”, afirma.

Após sair da base do Samu na cidade, a bebê foi levada ao Hospital Municipal de Santa Quitéria, por orientação da equipe de saúde.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, sendo realizada de forma diferente em bebês e em crianças maiores de um ou dois anos.

No caso de recém-nascido, deve-se colocá-lo de bruços, deitado em cima do antebraço do adulto; a cabeça deve estar virada para baixo.