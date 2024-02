Beach Park: último dia da promoção Residentes do Ceará com até R$ 100 de desconto

Com o objetivo de estimular o turismo local e proporcionar bons momentos para os cearenses, a campanha Residentes do Ceará, do Beach Park, que garante valores especiais para moradores do estado, se encerra nesta segunda-feira (05).

Os ingressos saem a partir de R$ 170 via Pix, ou até 10x de R$ 18,00 no cartão de crédito. As compras dos ingressos podem ser feitas pelo site ingresso.beachpark.com.br.

Para utilizar as entradas, os clientes devem fazer o agendamento até dia 31 de março de 2024. Uma ótima oportunidade para aproveitar os feriados como: Carnaval, Carta Magna e Páscoa.

A quantidade de ingressos pode variar de acordo com a data escolhida. O horário de funcionamento do Aqua Park é das 11h às 17 horas.

No ato da entrada, o visitante deve apresentar o documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola, universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH).

Atrações

Com mais de 30 atrações, o Aqua Park do Beach Park conta com opções de toboáguas intensos para os fãs de adrenalina, até para quem busca relaxar, além de espaços especiais para o público infantil.

Ainda para as crianças, a Turma do Parque, composta por quatro personagens animados (Finho, Tarta, Fofura e Maré), estrela diariamente um musical infantil especial para a criançada, levando diversão e alegria nos dias de sol e piscina.

Para quem busca opções gastronômicas, uma das novidades é o restaurante Sarcoffee, localizado dentro das imediações do parque aquático, ao lado da Correnteza, com foco em frutos do mar e pratos regionais.

Serviço