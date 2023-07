Beach Park tem promoção de ingressos para residentes do Ceará, a partir desta sexta

Aproveitar as férias em família é uma experiência repleta de memórias inesquecíveis. Para quem mora no Ceará, uma oportunidade de tornar esse período ainda mais divertido é visitar o Aqua Park, parque aquático do Beach Park, que inicia nesta sexta (21) uma promoção exclusiva para residentes do Estado.

Considerado o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2023), o Beach Park lança mais uma Campanha de Residentes Ceará do Beach. Até dia 04 de agosto, o ingresso individual para o Aqua Park estará no valor promocional de R$ 170, podendo ser parcelado em até 10 x R$ 17,00 no cartão de crédito, ou via PIX por R$ 160,00.

As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 01/10/2023, incluindo feriados. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida.

Para adquirir os ingressos, basta acessar o site ingresso.beachpark.com.br. Na entrada do parque, o visitante deverá apresentar o documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH).

Atrações

Além da oportunidade de desfrutar o final das férias, os visitantes terão a chance de conferir a extensão da programação exclusiva do Mundo Gloob, que prosseguirá até o dia 30/9, com atrações inspiradas nos fenômenos “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” e “Bugados”.

A programação também inclui brincadeiras e ações voltadas para o público infantil, como uma arena de atividades gratuitas para crianças, oficinas, pontos para fotos, meet and greet com personagens, entre outras atrações.

Já na área de gastronomia, o público agora tem à disposição um novo restaurante dentro do parque aquático, com o mesmo cardápio oferecido na praia e as melhores opções em frutos do mar e pratos regionais.

Serviço:

Campanha de Residentes Ceará do Beach - de 21/07 a 04/08

Ingressos: https://beachpark.com.br/pt/

Instagram: @beachpark

Telefone: (85) 4012 3030