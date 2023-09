Beach Park retorna campanha para residentes do Ceará com ingressos promocionais

Com o objetivo de ampliar o acesso dos cearenses a um dos principais pontos turísticos do estado, o Beach Park lança a nova edição da promoção para residentes do Ceará. A iniciativa segue até o dia 12 de outubro deste ano, com ingressos para o Aqua Park, considerado o segundo melhor parque aquático do mundo (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2023), saindo a partir de R$160 no Pix e R$180 no cartão, com a possibilidade de serem parcelados em até 10x.

As compras dos ingressos promocionais são feitas pelo site ingresso.beachpark.com.br. As entradas devem ser agendadas e podem ser utilizadas até o dia 31 de dezembro de 2023, incluindo feriados.

A quantidade de ingressos promocionais pode variar de acordo com a data escolhida. Caso seja preciso fazer uma mudança de data, basta reagendar no próprio site, quantas vezes forem necessárias, desde que esteja dentro do período de promoção e haja ingressos disponíveis.

Para comprovar a residência no Ceará, o cliente deve apresentar na entrada do Aqua Park documentos como conta de energia, telefone, condomínio, escola, universidade, e documento de identidade (RG ou CNH).

Mês das Crianças

Durante o mês de outubro, o Beach Park terá uma programação exclusiva com o Mês das Crianças que trará todo o encanto do circo para o público infantil. No Aqua Park, a “Kombi Circo” vai transformar a área das piscinas em um show de circo durante todas as tardes do mês, com malabaristas, acrobatas e palhaços, além de flashmobs e shows dos Piratas com temática circense.

Já na Vila Azul do Mar, que conta com espaço de convivência, lojas e serviços abertos ao público, os visitantes irão conferir shows infantis com bandas e DJs, com a participação dos personagens da Turma do Parque.

Serviço

Promoção de residentes

Data: até 12 de outubro

Site para agendamento: ingresso.beachpark.com.br

Instagram: @beachpark