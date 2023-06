Beach Park recebe o Mundo Gloob durante os meses de junho, julho e agosto

A partir de hoje (23) até o dia 22 de agosto, o Aqua Park, parque aquático do Beach Park, entra em clima de férias com diversas ações voltadas para o público infantil. Atrações temáticas, brincadeiras interativas e oficinas inspiradas nas séries do Mundo Gloob, como “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” e “Bugados” estão entre as atividades programadas.

Durante o período das ações, os toboáguas Aquabismo, Tobomusik, Kalafrio e Hupa & Hopa estarão tematizados com os desenhos e a cada dia, uma programação especial incluirá apresentações e sessões de fotos com alguns dos personagens do canal. Além disso, uma arena de atividades repleta de jogos completa as novidades para a alegria dos pequenos. Nela, a diversão começa logo na entrada, que se dá por uma réplica do famoso prédio do D.P.A.

"Estamos muito felizes em ter o 'Férias Gloob' pela primeira vez em nosso destino turístico. Sabemos o quanto a criançada é fascinada por esses personagens. Por isso, somamos toda a diversão que o Beach Park já possui ao fantástico universo dessas animações tão famosas, para promover uma experiência agradável e memorável, onde as crianças poderão se sentir dentro de seus desenhos preferidos. Temos certeza de que será uma parceria de muito sucesso", afirma Clarisse Linhares, Diretora de Marketing, Mídia e Conteúdo do Beach Park Entretenimento.

Sobre o Beach Park

Fundado há 37 anos, o Beach Park Entretenimento conta com diversas áreas de lazer e entretenimento. Além do parque aquático, o empreendimento possui quatro resorts, o Restaurante de Praia e a Vila Azul do Mar.

O Aqua Park conta com mais de 30 atrações e é um dos cinco parques mais visitados da América Latina.

