Beach Park inicia nova Campanha para Residentes do Ceará com lanche incluso

A partir de hoje (20), o Beach Park promove a nova edição da Campanha de Residentes Ceará. Exclusiva para moradores do estado, a iniciativa conta com uma novidade: na compra do ingresso individual, o visitante terá direito a um lanche incluso, com hambúrguer ou cachorro-quente, batata frita e refrigerante. A promoção segue até o dia 4 de maio.

O valor do ingresso individual é de R$ 170, com a possibilidade de ser parcelado em até 10 vezes. No caso de pagamentos via Pix, o preço cai para R$ 160.

As vendas são feitas exclusivamente pelo site ingresso.beachpark.com.br. As entradas devem ser agendadas, com prazo máximo de utilização até 30 de junho deste ano, incluindo feriados. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis pode variar de acordo com a data escolhida.

Para ter acesso ao parque, o comprador deve apresentar um documento de comprovação de residência no Ceará no momento da entrada, como conta de energia, condomínio, telefone, escola ou universidade, além de documento oficial com foto (RG e CNH). O parque aquático funciona das 11 às 17 horas.

Com mais de 30 atrações, o Beach Park conta com novidades, como o Mandala Spa Laser Estética Avançada, recém-instalado espaço de bem-estar do parque.

Serviço

Campanha para residentes

Período: de 20 de abril a 04 de maio

Ingressos: ingresso.beachpark.com.br