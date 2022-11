Baixo estoque de leite faz Hospital Waldemar Alcântara convocar voluntárias externas para doação

Uma campanha para receber doações externas de leite humano e manter o estoque do alimento suficiente para recém-nascidos está sendo realizada pelo Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA).

No momento, o estoque de doações externas do alimento pasteurizado está zerado e são necessários, pelo menos, dois litros de leite por dia para alimentar todos os bebês.

A unidade está com 24 bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), sendo oito na UTI e 16 na unidade de médio risco. O líquido é essencial para a recuperação dos pequenos, evitando o uso de fórmulas.

De acordo com especialistas, o leite materno é considerado o alimento “padrão ouro”, com a melhor concentração de nutrientes para a fase inicial da vida dos pequenos. Na ausência deste, são utilizadas as fórmulas.

Como fazer para doar

Mães em fase de amamentação e com excedente de leite interessadas em doar podem entrar em contato com o hospital por telefone. As voluntárias serão orientadas quanto à higiene, à ordenha e ao envio do leite humano para a unidade.

O HGWA disponibiliza um colaborador para deixar o material de coleta na casa da doadora, pegando-o posteriormente. Profissionais da Sala de Ordenha estão a postos para assistir mães que passam por algum problema durante a retirada do líquido.

Serviço

Doação de leite materno ao Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara

Interessadas entrar em contato pelo número (85) 3216-8325. Endereço: Rua Pergentino Maia, 1559 – Messejana.

