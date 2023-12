Azteca Calçados expande presença no Nordeste e celebra 55 anos de história

Fundada pelo empresário Modesto Tavares, e hoje sob a liderança de Ana Ricarda, a Azteca Calçados está no mercado há mais de 50 anos e vem se expandindo com o passar das décadas. Atualmente, conta com 14 unidades distribuídas estrategicamente entre Ceará, Pernambuco e Paraíba, almejando alcançar a marca de 20 lojas nos próximos anos, entrando em outros estados do Nordeste.

Priorizando a inovação contínua para aprimorar a experiência do cliente, Ana Ricarda adota uma política de meritocracia, reconhecendo e bonificando colaboradores com base em resultados. “A liderança de Ana é destacada pela preocupação com o desenvolvimento dos mais de 400 colaboradores, prezando pelo crescimento sustentável da empresa. A atmosfera acolhedora se estende também aos fornecedores, construindo relações fundamentadas em confiança e respeito”, destaca Suzana Palácio, assessora de comunicação da Azteca.

A marca celebrou, neste mês de dezembro, a inauguração da segunda loja em Pernambuco, no município de Serra Talhada, e também sua primeira unidade na Paraíba, na cidade de Campina Grande. A escolha estratégica das cidades demonstra não apenas a busca por mercados promissores, mas também o compromisso da empresa em contribuir para o progresso das comunidades onde está presente.

A empresa, que também trabalha com marcas renomadas como Beira Rio, Moleca, Kenner, Adidas e Fila, celebra o crescimento econômico e social. Estes momentos marcam a expansão da Azteca Calçados e seu impacto positivo nas comunidades nas quais está inserida, onde ela se preocupa com o bem-estar social, o desenvolvimento humano e financeiro das pessoas, valorizando a mão de obra local e contribuindo para que haja, assim, o crescimento socioeconômico dos lugares que os recebem.

Lojas Azteca Calçados:

Juazeiro do Norte

R. São Pedro, nº 756 - Centro

R. São Pedro, nº 504 - Centro

R. São Pedro, nº 696 - Centro

R. São Luiz, nº 29 - Centro

Av. Ailton Gomes, nº 1660 - Pirajá

Barbalha

R. Princesa Isabel, nº 88 - Centro

Iguatu

R. Epitácio Pessoa, nº 74 - Centro

Brejo Santo

R. Napoleão Araújo Lima, nº 224 - Centro

Crato

R. Dr. João Pessoa, nº 328 - Centro

R. Dr. João Pessoa, nº 386 - Centro

Icó

Av. Nogueira Acioly, nº 1196 - Centro

Araripina - PE

R. Vereador José Santiago Bringel, nº 81 – Centro

Serra Talhada - PE

Rua Enock Ignacio de Oliveira, Nº 607 - Centro