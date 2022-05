Avião tem problemas no motor prestes a decolar, em Fortaleza; passageiros relatam pânico

Passageiros que saíam de Fortaleza com destino ao Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (28), relataram ter passado por momentos de tensão. Já na pista, prestes a decolar, uma aeronave da Latam apresentou problemas no motor.

Conforme passageiros que estavam no voo LA3864, o avião pegava velocidade, quando foi freado bruscamente. Instantes depois veio o aviso que houve uma falha no motor e que a aeronave não poderia decolar.

"Então pararam o avião e depois voltamos para o finger. Disseram que não poderíamos embarcar mais nele. Foi assustador, teve criança chorando e as pessoas passando mal", contou uma passageira, que optou por ter sua identidade preservada.

Segundo outro passageiro, ainda mesmo antes do fim do embarque, eles souberam que a aeronave estava com problemas: "Ainda no embarque pediram para todos saírem da fila porque tinha um problema técnico. Depois retomaram o embarque", disse.

Os viajantes aguardam serem realocados em outros voos. Um deles recebeu notícia que poderia embarcar novamente às 21h deste sábado (28).

Em nota, a Latam Airlines Brasil confirmou a ocorrência e disse que o retorno ao estacionamento foi feito em segurança para a aeronave passar por manutenção.

A reportagem também entrou em contato com a Fraport, operadora do Aeroporto de Fortaleza, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

VEJA NOTA DA LATAM NA ÍNTEGRA:

A LATAM Airlines Brasil informa que a aeronave que faria voo LA3864 (Fortaleza — Rio de Janeiro/Galeão) que decolaria às 14h20 deste sábado (28) interrompeu seu procedimento de decolagem ainda em solo, em completa segurança, e retornou para a posição de estacionamento para passar por uma manutenção corretiva. O voo foi reprogramado com decolagem prevista para este sábado (28) às 21h.

A empresa ressalta que está prestando assistência aos passageiros e reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura.