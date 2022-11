Associação de ex-alunos do Imaculada Conceição promove concerto de música clássica em Fortaleza

Uma noite para reunir amigos, talentos e celebrar as grandes obras da música clássica. Assim será o '10º Concerto na Capela', tradicionalmente promovido pela Associação dos Ex-alunos do Colégio Imaculada Conceição (AECIC). O evento acontecerá nesta quarta-feira (9), a partir de 19 horas, na Capela do Pequeno Grande, no Centro de Fortaleza.

De acordo com organizadores do concerto, que ocorre há uma década na Cidade e que ficou em suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia de Covid-19, o propósito é aproximar a população fortalezense da música e da cultura clássica, sacra, erudita e natalina.

A presidente da AECIC, Marlene Mindêllo, acredita que, dessa forma, o Colégio Imaculada Conceição — existente há 157 anos — contribui significativamente para a cultura cearense. "É um momento muito importante para nós", ressaltou ela, garantindo que o ambiente foi climatizado — de portas abertas — para dar mais conforto ao público.

Além disso, Mindêllo destacou a participação da Camerata da Universidade de Fortaleza (Unifor) como o diferencial da edição deste ano. "Estamos na expectativa de que tudo corra bem e que seja um sucesso", disse.

O concerto

Guiado pela cerimonialista Alodia Guimarães, o concerto contará com a participação especial da Camerata da Unifor, regida pelo maestro Marcus Vinícius Cardoso, e do tenor Antônio Henrique Dummar Antero.

Em um segundo momento, o evento receberá o coral Vozes de Outono, regido pela maestrina Célia Cortez, e também será apresentado um tributo à cantora francesa Edith Piaf interpretado por Cláudia Queiroz Rebouças. A programação deve ser encerrada com recital com o tenor Leandro Cavalcante e a soprano Itauna Ciribelli.

O exibível — restam poucos à venda — custa R$ 30. Os valores arrecadados serão doados para os idosos da AECIC e para a Casa São Vicente de Paula, uma Instituição de Longa Permanência (ILPI). "O evento é de cunho social e assistencial", mencionou Marlene Mindêllo.

Serviço

'Concerto na Capela'

Quando: 9/11 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Capela do Pequeno Grande (Av. Santos Dumont, 55)

Realização: Associação dos Ex-alunos do Colégio da Imaculada Conceição (AECIC)

Ingresso: R$ 30

Obras assistenciais: Idosos AECIC e Casa de São Vicente de Paulo