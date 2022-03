Associação Beija Flor suspende atendimento a pacientes com lábio leporino por falta de recursos

Está temporariamente suspenso o atendimento assistencial de pacientes com condições congênitas craniofaciais, como é o caso do lábio leporino, na Associação Beija Flor, a partir desta segunda-feira (21). Após 20 anos de funcionamento, a decisão acontece por falta de recursos para manter a estrutura com mais de 1.200 pessoas cadastradas.

Com isso, o acompanhamento especializado com cirurgiões, pediatras e fonoaudiólogos, dentre outros profissionais, será interrompido para cerca de 400 pacientes - motivo de preocupação devido à necessidade de tratamento contínuo. As cirurgias não são afetadas, porque acontecem em unidades de saúde públicas.

Esse contexto emergencial da pandemia, segundo a direção da institutição, prejudica o serviço de assistência, como sessões de fonoaudiologia, de quem passa por cirurgias e surgiu devido à redução expressiva de doações durante a pandemia.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foi procurada pela organização no início do mês e propôs uma visita técnica para avaliar o tratamento ambulatorial - etapa necessária para a oferta de recursos. No entanto, com a suspensão das atividades, esse procedimento está prejudicado, informou a Pasta.

Legenda: Com a queda nas doações, famílias são afetadas pela suspensão dos atendimentos multidisciplinares Foto: Acervo Associação Beija Flor

Em paralelo à queda de doações, houve aumento da demanda de assistência às famílias atendidas em situação de vulnerabilidade. Isso porque a organização também realiza a distribuição de cestas básicas, por exemplo.

É por meio da contribuição de pessoas físicas, jurídicas e outras organizações não governamentais que são realizadas as atividades, mas por falta de doações fixas há instabilidade financeira.

“Nós vivemos de doações, não temos nenhum tipo de apoio do Poder Público e durante a pandemia as nossas doações caíram de forma assustadora. Tivemos uma baixa muito grande de doações”, explica Elaine Libório, fonoaudióloga e membro da diretoria.

Elaine Libório Fonoaudióloga e membro da diretoria A partir de hoje nossos atendimentos estão todos suspensos, porque esse é um trabalho voluntário, a gente não recebe nada, fazemos a Associação acontecer por amor mesmo

A Associação Beija Flor, apesar de ser localizada em Fortaleza, recebe crianças e adultos do interior e até de outros estados, como o Piauí.

“Nós somos o único local do Ceará que tem uma equipe toda especializada em fissura, com treinamentos e aperfeiçoamento nos grandes centros”, ressalta a diretora.

A Sesa publicou comunicado nesta segunda-feira (21) sobre ter sido “surpreendida” pela situação. A Secretaria também explicou sobre a oferta o serviço multidisciplinar para crianças e adultos (saiba onde encontrar atendimento no fim deste material.

No início do mês, como explica no comunicado, a Pasta foi procurada pela Associação Beija Flor e foi garantido recurso para a realização de cirurgias na rede estadual dos pacientes que não estão na fila da Central de Regulação, conforme explicou.

“Foi agendada visita técnica da Sesa à Associação no dia 29/03, a fim de avaliar o tratamento ambulatorial. Entretanto, a Secretaria foi notificada do impedimento de haver o encontro devido à paralisação na entidade”, informou a Sesa no comunicado.

Por sua vez, a Associação Beija Flor informou que a entidade paralisou apenas o atendimento, mas que o encontro não foi retirado da agenda. A falta de atividades, no entanto, impede a visita técnica.

A Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS) também foi procurada pela reportagem e confirmou o procedimento aberto para apoio da Associação Beija Flor. O processo está em análise pela SMS.

Impactos da suspensão do atendimento

Elaine Libório contextualiza que um dos principais prejuízos da paralisação será a falta do funcionamento da Equipe de Apoio Perinatal (EAP). Esses profissionais são responsáveis por acompanhar as famílias desde o parto de crianças com fissuras labiais.

“A partir do momento que uma criança nasce, uma equipe já vai para o hospital dar um apoio porque as mães ficam desorientadas, não sabem como agir e nós temos esse apoio”, detalha.

1 a cada 650 Nascimentos é de criança com fissura palatina, conforme dados internacionais de saúde

São cerca de cinco a 10 crianças, por semana, nascendo com essa condição. “Os nossos pacientes não conseguem fazer o tratamento de uma maneira particular, é um tratamento longo, dura do nascimento até os 20 anos de idade mais ou menos, dependendo da fissura”, detalha.

O pequeno Ruan Martins, de 9 anos, frequenta a instituição desde os 2 anos por causa dessa condição e já realizou 6 procedimentos nesse período.

Legenda: Ruan é acompanhado desde os 2 anos pela Associação Beija Flor e já realizou 6 procedimentos cirúrgicos Foto: Arquivo pessoal

"O meu filho, como as outras crianças com fissuras, tinha um problema na voz. Hoje, nem percebe. Ele tem problema na audição, mas é acompanhado por otorrino e eu sinto a diferença que ele está conseguindo ouvir melhor", conta a mãe do menino, Sonilda Martins, de 40 anos.

Toda semana ela se desloca com o filho de Itapipoca, cerca de 120 km distante de Fortaleza, para receber o serviço multidisciplinar.

Legenda: Menino tem melhora na fala e audição por acompanhamento feito na organização Foto: Acervo pessoal

"Sem os atendimentos, acredito que a nossa e as outras famílias, temos o mesmo sentimento: desespero. Um mês perdido pode trazer consequências irreparáveis no tratamento das nossas crianças”, observa.

Na Associação Beija Flor atuam:

Fonoaudiólogos

Nutricionista

Psicólogo

Fisioterapia

Cirurgião plástico

Cirurgião buco maxilo facial

Pediatra

Assistente social

Ortodontistas

Otorrinolaringologia

Professora de música

Instrutora de artesanato

Como ajudar?

As doações podem ser entregues na Avenida Alberto Craveiro, 2222, no Castelão, dentro do Condomínio Espiritual Uirapuru.

Também é possível contribuir com dinheiro por meio de contas bancárias:

Banco do Brasil Conta: 6274-x | Agência: 2917-3

Bradesco Conta: 12346-3 | Agência: 0621-1

PIX: 04.875.653/0001-75

Outras informações: (85) 3295-0812

Assistência pública a crianças e adultos

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), por meio do Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado (Naif), atende, de forma multidisciplinar, crianças e adolescentes, de zero a 18 anos, com fissura labiopalatina, como informou a Sesa.

Ao chegar à unidade, os pacientes são acolhidos pelo Serviço Social e iniciam o acompanhamento que conta com pediatra, neurologista, geneticista, otorrinolaringologista, enfermeira, nutricionista, psicóloga, fonoaudióloga, ortodontistas, dentista, além de cirurgiões buco-maxilo-facial e cirurgião plástico.

Serviço

Horário: O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Contato: (85) 3101.4214.

Dependendo do perfil, existem serviços ambulatoriais que também atendem criança como o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH) e Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia.

Além dos Centro de Especialidades Odontológicas (CEO's) Centro, Rodolfo Teófilo e Joaquim Távora, como detalhou a Secretaria Estadual.

Em relação aos pacientes adultos, com condições congênitas craniofaciais, as unidades de saúde municipais encaminham pacientes à regulação para realização de consulta, exames, cirurgia e pós-operatório no Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, como especificou a Sesa.