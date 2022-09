Assistência profissional pode evitar suicídio; mapa mostra 127 locais de ajuda no CE

Março. Quinta-feira. Fim de noite. A filha já estava dormindo quando a mãe, finalizando a faxina que fazia no quarto da criança de 11 anos encontrou uma folha rabiscada abaixo de um amontoado de roupas, como se alguém empreitasse instantes antes a tentativa de escondê-lo.

Na folha, um texto desconexo com frases que suscitavam o “descontentamento com a vida”, conforme descreveu a genitora, cuja identidade será preservada nesta reportagem. A menina chegou a tentar suicício.

Mãe e filha foram a um dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de Juazeiro do Norte. “Acredito que ali começou o processo de salvação da minha filha. Eu não sei o que seria dela, e da gente, se não tivesse descoberto a tempo esse problema que é de saúde”, observa a estoquista.

Casos de suicídio ou tentativas, assim como de lesões autoprovocadas se constituem em problemas de saúde pública. Eles têm tratamento e precisam ser acompanhados por profissionais capacitados para tais.

Temi que minha filha pudesse tirar a própria vida.

Ao longo dos anos de 2020, 2021 e, agora em 2022, a jovem, agora prestes a completar 14 anos, recebeu assistência especializada. O acompanhamento psicológico segue e de forma gratuita. Nesta semana que fecha o "Setembro Amarelo", mês dedicado à prevenção do suicídio, o Diário do Nordeste reuniu locais que ofertam atendimento gratuito no Ceará.

Entendendo que, embora as unidades públicas de saúde mental no Ceará sejam imprescindíveis para apoiar pacientes e familiares, é fato que a demanda crescente tem feito com que muitas pessoas não consigam vagas. Por isso, levantamos endereços de projetos com atendimento gratuito ou a preço social. Entre os espaços, há lugares para atender pessoas de todas as idades.

Estes equipamentos estão presentes em, pelo menos, 98 cidades, conforme dados da Ministério Público do Ceará (MPCE). A reportagem também questionou à Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará se essa lista de equipamentos dispostos no Estado sofreu alguma atualização, mas não houve reposta até a publicação desta matéria.

Para além dos Caps, ONGs, universidades e projetos religiosos prestam assistência psicossocial. Essa rede de apoio, no entanto, poderia ser mais densa, conforme avalia a psicóloga Aryele Lima da Silva, especialista em terapia cognitivo comportamental.

“Os serviços públicos gratuitos são bem precários e quando se tratam de crianças e adolescentes. Isso se torna ainda mais difícil porque é necessário que um responsável acompanhe esse jovem, autorize um acompanhamento e forneça o apoio necessário nesse processo”, pontua Aryele.

A também psicóloga Veronica Maria Pereira Rodrigues tem pensamento harmônico ao de Aryele e acrescenta que, por ser um serviço "de importância crucial, sobretudo para a população carente", a saúde mental deveria ser tratada como um assunto de política pública, com maior investimento, legislação específica que incentivasse o acesso adequado de toda a população.

Legenda: Especialistas avaliam que a saúde mental deveria ser tratada como um assunto de política pública, com maior investimento, legislação específica que incentivasse o acesso adequado de toda a população. Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

"Existem alguns locais que prestam esse serviço [gratuito], mas são bem poucos. É necessário expandir essa rede", avalia Veronica, coordenadora do 'Projeto Criar', que oferta sessões de psicoterapia de acordo com a capacidade financeira dos pacientes.

Disseminação

A partir deste prisma de disseminar os locais de atendimento, a psicóloga Aryele Lima adverte que, tão importante quanto a disposição de equipamentos nas mais variadas regiões cearenses, disseminação sobre este assunto e a quebra de tabus são vitais.

"Não é comum que pessoas que sofram deste problema de saúde, sobretudo o público jovem, vá deliberadamente buscar atendimento. Então é preciso o olhar atento de pessoas próximas e, mais que isso, a sensibilidade de saber abordar o paciente da forma correta e de modo acolhedor", ressalta.

Rafael Ayres, assessor técnico da Coordenadoria de Políticas de Saúde Mental da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), adverte que "pais, mães, professores precisam compreender que o corpo é comunicação. O adolescente, por estar justamente nessa transição - nem criança, nem adulto - acaba tendo uma dificuldade maior de elaborar aspectos voltados pra essa questão subjetiva".

O adolescente ele não sabe lidar muito bem ainda com a angústia. Quando ela se dá de uma forma extremamente grande e o sujeito não consegue dar essa vazão, ele acaba recorrendo a isso pra colocar essa dor para fora, acrescenta Rafael.

No que se refere aos locais físicos de apoio, a psicóloga Aryele Lima defende a ampliação do número destes equipamentos a partir do desenvolvimento de projetos sociais, além do melhor aproveitamento das faculdades de psicologia “que disponibilizam serviços voltados a saúde mental de forma gratuita”.

Aryele Lima da Silva Psicóloga Ampliar esse leque é extremamente importante, porque infelizmente não são todas as famílias que têm condições de arcar com as despesas de um acompanhamento particular, e por esse motivo muitos jovens ficam desassistidos e sofrendo com crises de ansiedade frequentes, crises depressivas e chegam até a tirar sua vida.

A importância dos projetos sociais

Diante de uma rede com baixa capilaridade, projetos sociais geridos por ONGs e/ou instituições religiosas, por exemplo, ganham uma conotação ainda mais importante. A psicóloga e psicoterapeuta, Sueyne Maria Soares da Silva, compartilha da mesma análise em que há uma altíssima demanda para uma oferta tão diminuta de equipamentos gratuitos.

Legenda: Diante de uma rede com baixa capilaridade, projetos sociais geridos por ONGs e/ou instituições religiosas, por exemplo, ganham uma conotação ainda mais importante

"[Essa assistência] Se concentra basicamente nos Creas [Centro de Referência Especializado de Assistência Social] e Caps, mas isso é muito pouco. Primeiro que há uma grande lista de cidades que não contam com tal equipamento, segundo que, mesmo os municípios que ofertam o serviço, muitas vezes sequer possuem vagas", critica.

Diante desse suporte deficitário, cuja responsabilidade, segundo Sueyne, é do poder público que não investe recursos necessários para questões relacionadas à saúde mental, projetos sociais acabam ganhando protagonismo.

"Vivemos um adoecimento mental coletivo. Os problemas sócio, políticos e econômicos agravaram esse cenário e a demanda só cresce. Apoiar-se apenas nos projetos sociais é preocupante. Eles são importantes demais, possuem um papel de suma relevância, mas é preciso ampliar o olhar e garantir meios de expandir essa rede gratuita de assistência", considera Sueyne Soares.

Sueyne Maria Soares da Silva Psicóloga e psicoterapeuta Esses projetos sociais acabam sendo uma salvação, uma boa alternativa para cidades que não contam nem mesmo com os Caps. São profissionais capacitados que garantem um suporte valioso, com abordagem assertiva.

Um desses locais enaltecidos por Sueyne Maria é o Movimento Saúde Mental (MSM), do bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Com 26 anos de atuação, o projeto já acolheu mais de 5 mil pessoas. As atividades desenvolvidas são no campo socioterapêutico e ofertam grupos de terapia comunitária; grupos de autoajuda para o resgate da autoestima; atendimentos psicológicos individuais; acompanhamento de crianças e adolescentes dentre outras.

Legenda: O Movimento Saúde Mental (MSM) tem 26 anos de atuação e já acolheu mais de 5 mil pessoas.

O Instituto Bia Dote, criado em 2013, é organização não governamental e sem fins lucrativos, de Fortaleza, que trabalha com a prevenção do suicídio e a valorização da vida. O projeto oferta atendimeto psicológico gratuito; grupo terapêutica para os jovens; grupo de apoio às famílias sobreviventes de suicídio, dentre outras oficinas e atividades.

No bairro Pirambu, em Fortaleza, o "Projeto 4 Varas: Terapia Comunitária Integrativa", desenvolve terapia comunitária integrativa, uma inovação brasileira que faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

Capital cearense

Em Fortaleza, pacientes que possuem algum indício de transtorno mental também podem ser avaliados pela equipe de saúde dos postos e em seguida encaminhadas para uma unidade especializada.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) é composta por 23 equipamentos, sendo 15 Centros de Atenção Psicossocial (seis gerais, dois infantis e sete álcool e outras drogas), cinco unidades de acolhimento para dependentes químicos e três residências terapêuticas.

O serviço dos CAPS é porta aberta, no qual o usuário pode procurar diretamente, ou ser encaminhado por um dos 116 postos de saúde da Capital, que atendem, entre outras coisas, demandas de saúde mental.

Nos CAPS é feita uma avaliação inicial e, de acordo com a necessidade do usuário, é feito o encaminhamento aos serviços de cada unidade, entre eles o atendimento psicológico. Conforme a pasta, o paciente é acompanhado durante todo o ano através de tratamentos psiquiátricos individualizados e coletivos, "não apenas com medicações, mas também com práticas complementares, como forma de humanizar o tratamento".

Para o gerente da Saúde Mental da SMS, Arildo Lima, “problemas como estresse, depressão, uso de substâncias em excesso e até mesmo o assédio em função do bullying, geram grandes abalos para a saúde mental do indivíduo e nem sempre a medicação, ou apenas ela, é a melhor saída para um tratamento com resultados positivos".

Segundo o gestor, ações complementares apresentam resultados eficazes para os pacientes, assim como concedem novas perspectivas sobre o tratamento para estas pessoas.

As práticas integrativas complementares no tratamento de doenças psiquiátricas fazem parte da programação oferecida nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e compõem oficinas de massoterapia, auriculoterapia, musicoterapia, terapia comunitária, fitoterapia, entre outros, tendo como foco levar aos pacientes alternativas que vão além da administração medicamentosa e auxiliando no resgate da autoestima.

Sul do Estado

Juazeiro do Norte, maior cidade do Interior cearense, conta com uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) composta por seis equipamentos. A diretora da rede de saúde mental do Município, Dayse Luz, explica que as demandas são direcionadas mediante a cada especificidade do caso.

Crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos são atendidos gratuitamente no CAPS AD III, cujo serviço dispõe de doze leitos para observação e monitoramento, em funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana.

Já para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de quaisquer tipos de drogas o atendimento se concentra no CAPS I. A diretora acrescenta ainda que Juazeiro do Norte oferta o Centro para Crianças do Espectro Autista (Captea) cujo atendimento é focado em crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) moderados, graves e severos. “É um serviço de carácter clínico multidisciplinar”, pontua.

Além dos CAPS, a cidade oferta, também de forma gratuita, o Serviço de Assistência Médico Especializada (Same), dispondo de atendimento ambulatória da atenção especializada, com psiquiatras adulto e infantojuvenil, bem como psicoterapia clínica e neurologistas.

3.400 prontuários estão atualmente ativos no CAPS AD e Caps III em Juazeiro do Norte.

Apesar da ampla oferta de equipamentos em Juazeiro do Norte, Dayse Luz reconhece que a rede deveria ter maior capilaridade vista a ampla população do Município somado à população flutuante.

"Ainda contamos com um número reduzido de equipamentos. Tivemos um importante avanço, mas necessitaríamos de um maior atendimento psicossocial para podermos dar uma resposta melhor, desenvolvendo as escutas qualificadas e outras ações especializadas".

Na concepção da diretora da rede de saúde mental do Município, a falta de hospitais psiquiátricos no Interior do Ceará é um impeditivo. "Dificulta muito. A assistência deveria ser regionalizada. O tratamento precisa estar próximo ao usuário", defende Daye.

Atualmente, o Ceará conta com apenas uma unidade, situada em Messejana, cujo número de atendimento gira em torno de 700 pacientes internados por mês.

Norte cearense

Diferentemente de Juazeiro do Norte, Sobral, a maior cidade da região Norte do Estado, não conta atualmente com nenhum equipamento de apoio e assistência especificamente a jovens e adolescente acometidos por esta doença.

A reportagem do Diário do Nordeste demandou a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do Município para entender quais ações estão em curso de modo a prestar apoio a crianças e adolescente que sofrem deste problema de saúde.

Perguntou ainda qual o prejuízo para moradores de uma cidade do porte de Sobral não contarem com qualquer equipamento físico de apoio. No entanto, não houve resposta.

O Município, no entanto, dispõe de um Caps AD para atendimento de transtornos psíquicos decorrentes de álcool e outras drogas e um Caps II, que atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

Para Aryele Lima, a ausência de equipamentos especializados representa um risco à saúde uma vez que quase 97% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, e desses transtornos, o que mais está presente nesses casos é o da depressão.

“O grande dilema é que na maioria dos casos o sujeito não sabe que tem um transtorno mental, já que não há assistência adequada. Se esse jovem tivesse acesso a um acompanhamento profissional de qualidade o suicídio poderia ser evitado”, considera.

Centro-Sul

Igautu, cidade-polo da Região Centro-Sul do Ceará possui três Caps, sendo um deles voltado ao público infantil. O Município, inclusive, foi o primeiro criar e implantar no Estado o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em 1991, apenas 4 anos após o primeiro CAPS do País, aberto na cidade de São Paulo em 1987. Em Fortaleza, o primeiro equipamento do tipo foi instalado somente sete anos após o de Iguatu.

"Fomos pioneiro na implantação deste serviço gratuito à população. Considerado este um assunto de suma importância e cujo os paradigmas vêm sendo quebrados desde a nossa implantação, há mais de 3 décadas", destacou Fernando Fernandes, secretário da Saúde de Iguatu.

Legenda: Antes mesmo da inauguração do 1º CAPS do Estado, Iguatu discutiu a implantação de um hospital psiquiátrico Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Hoje são realizados 1.000 atendimentos por mês por equipe multiprofissional composta por Médico Psiquiatra, Enfermeiro, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Assistente Social.

"É um volume alto e que externa a necessidade de ampliação da rede. Há uma grande demanda reprimida. Atualmente atendemos Iguatu, com mais de 100 mil habitantes, e também cidades vizinhas que não contam com Caps, como Acopiara, Quixelô e Mombaça", destaca Fernandes.

Além do Caps, Iguatu conta ainda com o local para internação, composta por 9 leitos. "Se fosse apenas para Iguatu, seria uma boa rede, mas como contemplamos outros locais, acaba ficando sobrecarregado. No Caps, já há agenda preenchida até março do ano passado", acrescenta o titular da Secretaria.

Legenda: À época, a concepção do CAPS era tão recente que o equipamento sequer era conhecido pelo nome atual Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Sertão Central

Em Quixadá, maior e mais importante município do Sertão Central, são dois Caps, sendo um AD. Conforme a assessoria de comunicação do Município, são em média 150 atendimentos entre consulta, terapia e serviço social. O equipamento atende por livre demanda, o que segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde, "desburocratiza e facilita o acesso do usuário ao serviço".

Assim como avaliaram as especialistas ouvidas nesta reportagem, a Secretaria da Saúde de Quixadá também considera que a rede de atenção psicossocial carece de ampliação. "É uma demanda em constante crescimento. Alguns interiores não têm Caps isso acaba sobrecarregando os municípios que possuem essa oferta. A implantação dos Raps deveria chegar em todas as cidades".

Serviços da Rede Sesa

Entre as ações voltadas à saúde mental, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disponibiliza o Plantão Psicológico ProVida que funciona pelo WhatsApp (85) 8439-0647, pelo aplicativo Ceará App ou pelo site, na plataforma Plantão Saúde.

O Serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O usuário é atendido por profissionais de psicologia e, após consultas on-line (por videochamada) e avaliação do quadro clínico, se necessário, é encaminhado aos equipamentos da rede de saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), em Fortaleza, é referência no atendimento em Psiquiatria no Estado. O HSM dispõe de uma emergência 24h para pacientes com transtornos mentais graves e que estejam em crise. Para os pacientes que precisam de internamento, o hospital conta com 180 leitos de internação, sendo 160 para tratamento de pacientes com transtornos mentais gerais e 20 leitos para dependentes químicos.

A unidade oferece serviço psicoterápico aos pacientes ambulatoriais, cujo perfil se adequa ao procedimento, às sextas-feiras. As abordagens psicoterapêuticas utilizadas são a psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, psicodrama e gestalt-terapia.

Neste mês de setembro, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) passou a oferecer atendimento psiquiátrico para pacientes com transtornos mentais graves que sejam encaminhados pela Central Estadual de Regulação.

O serviço, com oito leitos, inicia em meio à campanha mundial de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo e faz parte das ações previstas pela Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, publicada em fevereiro deste ano. O HRVJ é o único hospital da região a oferecer assistência nessa área e o primeiro equipamento da Rede Sesa no Interior a integrar leitos psiquiátricos.

Universidades

As universidades possuem importante papel na oferta de serviços gratuitos de saúde mental à população. Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade de Fortaleza (Unifor) e Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão) são algumas das que disponibilizam assistência gratuita.

A UFC possui a Clínica-escola de Psicologia do Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade (LAPFES). A Universidade destaca que “o primeiro contato com a clínica é por meio do plantão psicológico. No entanto, a partir da análise do caso esse atendimento pode ser contínuo”. O serviço é aberto à comunidade, mas as vagas são limitadas.

Serviço:

As fichas de atendimento são distribuídas às terças-feiras, a partir das 7h30; e à tarde, às 12h30, por ordem de chegada. As atividades deste semestre começam na próxima terça-feira, 6 de setembro.

Contatos: (85) 3366-7690 ou pelo Instagram @lapfes.

Já a Uece possui o serviço de atendimento e acompanhamento psicológico, mas informou à reportagem que, “no momento, está com todas as vagas de atendimento preenchidas”. Os atendimentos estão acontecendo de forma presencial, no entanto, “não existe previsão de abertura de novas vagas”, de acordo com a Uece.

O Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade de Fortaleza (Unifor) oferta psicoterapia individual e de grupo para crianças, adolescentes, adultos e idosos, de forma gratuita, no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami).

O equipamento é conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que, para ter acesso, o usuário precisa ser encaminhado pelo posto de saúde. Segundo a Unifor, “há também a possibilidade de consultas particulares ou por alguns convênios de saúde”.

Serviço:

Contatos: namispa@unifor.br / (85) 3477-3643 e 3477-3644 / (85) 99210-2924

Já a Clínica-Escola da Unileão dispõe do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) com atendimentos psicológicos cujo o público-alvo é a sociedade em geral, colaboradores e alunos matriculados na Unileão. O valor do atedimento é simbólico, variando entre R$ 1 a R$ 10.

São ofertados atendimentos de psicoterapia de família; psicoterapia de grupo; avaliação psicológica e psicoterapia individual (crianças, adolescentes, adultos e idosos). As inscrições podem ser feitas através do fone (88) 2101-1048.

Há, ainda, de forma gratuita, o "plantão psicológico", que é um tipo de intervenção para acolher a pessoa no exato momento de sua necessidade. O plantão psicológico é realizado no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) e os plantonistas são acadêmicos de Psicologia que realizam estágio supervisionado.

Outros locais

Caso você esteja se sentindo sozinho, triste, angustiado, ansioso ou tendo sinais e sentimentos relacionados a suicídio, procure ajuda especializada em sua cidade. É possível encontrar apoio remotamente em instituições como o Centro de Valorização da Vida (CVV - 188) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

• Postos de saúde: as unidades são portas de entrada para obter ajuda especializada, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

• Centro de Valorização da Vida – CVV

Atendimento 24h

Contatos: 188 ou chat pelo site https://www.cvv.org.br

• Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

Contato: 193

Endereço: Núcleo de Busca e Salvamento Av. Presidente Castelo Branco, 1000 – Moura Brasil – Fortaleza-CE

• Hospital de Saúde Mental de Messejana

Contatos: (85) 3101.4348 | www.hsmm.ce.gov.br

Endereço: Rua Vicente Nobre Macêdo, s/n – Messejana – Fortaleza/CE

• Programa de Apoio à Vida – PRAVIDA/UFC

Contatos: (85) 3366.8149 / 98400.5672 | contato.pravida@gmail.com

Endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 – Rodolfo Teófilo – Fortaleza/CE

• Instituto Bia Dote

Contatos: (85) 3264.2992 / 99842.0403 | contato@institutobiadote.org.br / institutobiadote@gmail.com | www.institutobiadote.org.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 2360 – Sala 1106 – Aldeota – Fortaleza/CE

