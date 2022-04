Artistas serão selecionados para criar painéis de cerâmicas em escolas de Fortaleza; confira edital

Mãos talentosas de artistas locais devem alcançar as escolas públicas da cidade com a produção de 40 painéis de cerâmica, como prevê concurso com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (20) até 3 de junho. Cada obra visual deve ser premiada com R$ 1,5 mil e reproduzida em grande e pequena escala.

As ilustrações selecionadas devem estampar painéis de cerâmicas, que serão instalados em 27 escolas municipais e 13 estaduais na Capital. Os desenhos também serão reproduzidos em até 20 unidades de pequena escala para brindes.

O concurso municipal busca incentivar artistas de Fortaleza a apresentarem trabalhos visuais já criados.

A iniciativa faz parte das ações relacionadas à chancela de Fortaleza como Cidade Criativa do Design, como classificou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2019.

Para a seleção, as imagens concorrentes devem ser autorais e inéditas com texto de justificativa conceitual. Os detalhes estão disponíveis em edital publicado pela Prefeitura de Fortaleza.

As imagens serão avaliadas conforme a coerência conceitual descrita na proposta, o impacto socioeducativo da mensagem e a qualidade formal e poética dos trabalhos - na análise da técnica e narrativa da imagem.

Também será considerado o aproveitamento das dimensões para aplicação nos painéis de cerâmica. Nesse caso, as imagens na horizontal e de cores pouco saturadas são mais adequadas.

Como se inscrever

Os artistas interessados no concurso de imagens devem entregar a imagem e a documentação na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (veja endereço e horários abaixo).

A inscrição é gratuita com a ficha de inscrição e cópias autenticadas da carteira de identidade ou carteira de habilitação, CPF e comprovante de residência do participante. É exigida ficha de inscrição, disponível no edital.

Serviço

Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza: Avenida Heráclito Graça, 750, Centro.

Identificação dos envelopes: CONCURSO DE IMAGENS PARA PAINÉIS ARTÍSTICOS NAS ESCOLAS.

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no período de 20 de abril a 3 de junho, e no dia 6 de junho das 8h às 10h.

