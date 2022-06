Arraiá do Seu Domingo reúne Gustavo Mioto e Eric Land no dia 3 de junho

Na retomada das festividades juninas, será realizada na próxima sexta-feira (3) a primeira edição do Arraiá do Seu Domingo, no La Maison Coliseu. As atrações principais do evento serão Gustavo Mioto e Eric Land, que trarão um repertório composto pelos maiores sucessos da carreira.

Henry Freitas e Souse7e também integram a line-up junina, que se apresentam no Palco Festival, além de Laninha Show e uma atração surpresa, que comandam o Palco Cidade. O evento também terá experiências para vivenciar uma autêntica noite de São João, com cidade cenográfica, comidas típicas, “barraca do tinder”, touro mecânico, piscina da pescaria quadrilha e brincadeiras.

Camarote New IN

O Arraiá do Seu Domingo terá camarote assinado pela equipe da New IN na primeira edição do evento. O Lounge terá open bar de bebidas super-premium, como Absolut, Chivas13, Beefeater Pink, além de espaços que oferecem o máximo de conforto e experiências exclusivas.

Venda de ingressos

Os interessados podem garantir ingressos on-line no site Efolia ou fisicamente no Boteco Seu Domingo e nas lojas DLT do Iguatemi Bosque e North Shopping. Os preços variam de acordo com o lote e setor escolhido. Nesta primeira edição, o público pode escolher entre dois espaços premium: frontstage e open bar de bebidas premium (como vodka, whisky, gin, cerveja, refrigerante e água).

Serviço

Arraiá do Seu Domingo

Atrações: Gustavo Mioto, Eric Land, Henry Freitas, Souse7e e muito mais

Quando: 3 de junho (sexta-feira)

Onde: La Maison Coliseu (Av. Eng. Luiz Vieira, 555 - Papicu)

Pontos de venda: Efolia (online), Boteco Seu Domingo (Dionísio Torres) e lojas DLT (Iguatemi Bosque e North Shopping)

