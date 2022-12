Arena da Vida apresenta projeto que une esporte e cidadania no Campo do Tigrão

Na Areninha Campo do Tigrão, no Bairro Rodolfo Teófilo, crianças e adolescentes dividem o mesmo sonho: ser jogador de futebol profissional. Ali, crianças jogam lado a lado de adolescentes. A diferença de idade e de altura não é um problema para quem quer aprender o esporte.

No episódio desta segunda-feira da série Arena da Vida, a jornalista Denise Santiago conversou com Isac Silva, de apenas 8 anos, e Wiliam Lima, de 16 anos. Os dois treinam juntos e compartilham do mesmo sonho de conquistar espaço no mundo do futebol profissional.

Os jovens fazem parte do Projeto Atleta Cidadão, que oferece à população acesso gratuito ao esporte e ao lazer por meio de aulas regulares dentro das comunidades, com a realização de atividades físicas e brincadeiras.

O técnico Raimundo Alves, atleta profissional e educador físico, conduz os garotos e compartilha o conhecimento adquirido ao longo de sua trajetória profissional, com passagem por grandes clubes do futebol cearense.

"Falo muito pra eles: jamais pensar em ser um jogador de futebol, mas ser um atleta. Primeiro tem que estudar e depois praticar esporte", destaca.

Projeto Arena da Vida

Com foco em mostrar a importância da prática esportiva na vida de jovens e no desenvolvimento de comunidades da capital cearense, a série Arena da Vida tem apresentado histórias de superação, vivenciadas em Areninhas de Fortaleza. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta, na programação do Jogada 1º Tempo na TV Diário e Verdinha. O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.