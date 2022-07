Após início de julho chuvoso, saiba a tendência de precipitações até o começo de agosto no CE

O mês de julho começou com chuvas prolongadas em diversas cidades cearenses, mas os últimos 10 dias foram marcados por poucos registros. A tendência é de continuidade de poucas precipitações até o início de agosto, conforme órgãos de previsão climática.

De acordo com o Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até o dia 9 deste mês, chegou a chover em 92 (no dia 3) e 102 (no dia 5) municípios em um único dia.

Contudo, a partir do dia 10, a chuva diária não chegou a atingir 15 municípios. No dia 13, sequer houve registros. Além disso, as precipitações não tiveram expressividade, a maioria ficando abaixo de 5 milímetros.

Como julho é o segundo mês pós-quadra, é natural que haja pouca chuva. Em julho de 2021, a primeira semana também teve algumas precipitações mais representativas, mas o restante do mês recebeu pouca água.

O boletim meteorológico mais recente do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também aponta baixa probabilidade de seguimento das chuvas nas próximas semanas.

Em previsão para o Nordeste, até o dia 25 de julho, o órgão estima baixos volumes de chuva em grande parte da região. “Na faixa norte da região, entre os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, podem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada”, considera.

Para o período entre 26 de julho e 2 de agosto, o mesmo documento aponta haver chances de chuvas mais consideráveis no Maranhão e na costa leste; porém, nas demais áreas, incluindo o Ceará, “não são previstos acumulados de chuva”.

Apesar dos menores volumes registrados no período pós-estação chuvosa, os próximos meses podem ter precipitações superiores às médias históricas de cada período. É o que aponta a última previsão climática sazonal do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Para o trimestre julho-agosto-setembro de 2022, os estudiosos apontam maior probabilidade de chuva “acima da faixa normal no setor norte do país, entre as regiões Norte e Nordeste, associada ao padrão La Niña e anomalias positivas de TSM [temperatura da superfície do mar] no Atlântico Tropical”.

Próximos dias

Segundo previsão da Funceme, até a próxima sexta-feira (22), o céu deve variar de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado. A Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal sistema indutor de chuva no período de fevereiro a maio, encontra-se mais afastada do continente.

Temperaturas mais baixas

Com a ausência de chuvas e, consequentemente, de nuvens, as temperaturas têm ficado mais baixas no Ceará, com algumas cidades ficando abaixo de 20 ºC. A Funceme explicou que a ausência de nebulosidade permite que a radiação solar se dissipe mais facilmente, sobretudo durante a madrugada e início das manhãs.

